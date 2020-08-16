快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

南一中最大規模單一年級同學會 逾200人返校聚首

中央社 / 台南16日電
台南一中69級畢業生16日返校舉辦畢業40週年同學會，花費逾半年時間，成功號召200多人參加，成為創校以來最大型的單一年級同學會。 中央社
台南一中69級畢業生16日返校舉辦畢業40週年同學會，花費逾半年時間，成功號召200多人參加，成為創校以來最大型的單一年級同學會。 中央社

南一中69級畢業生舉辦畢業40週年同學會，花費逾半年時間，成功號召200多人於今天返校在群英堂聚餐，一起唱校歌的場面盛大，成為創校以來最大型的單一年級同學會。

台南一中群英堂今天中午席開27桌，200多名畢業校友上午起陸續回到校園，趁機去看看當年求學的教室，並在校園中四處參觀，並與同窗好友閒話家常。在群英堂前拍完難得的大合照後，眾人依序入席，並在活動主持人帶領下唱校歌，重溫高中時代的日常。

台南一中69級同學會總召陳俊秀表示，這屆同學在民國66年考進台南一中時，台灣正在推動十大建設，正需要人才。當時的高中精英學生，有「北建中、南一中」的美稱。他這屆共有20班、約1000人，除了台南本地學生外，北至雲林、南至屏東，甚至花東地區的學生都有。

陳俊秀說，當時有許多同學是來自不甚富裕的家庭，大家有一餐沒一餐地苦讀；同學間互相幫助、扶持完成學業，大家感情都不錯，許多人後來也很有成就。約1000名同學中有超過150名醫師，還有多名建築師、會計師、企業家；年輕的現任大法官黃昭元也出席今天的同學會。

黃昭元受訪時表示，約半年前收到當年的班長通知，邀請參加今天的同學會，當時感到相當意外，畢竟已經畢業快40年；但這是很驚喜的意外，可以有這個機會回到母校來看看，也與數十年未見的老同學敘舊，相當開心。

台南一中校長廖財固今天也帶了30多名曾教過這群學生的退休老師出席。當年的校長李昇已經過世，但李昇的兒子–電影導演李崗特地出席致意。

廖財固表示，每年雖然都有各年級的畢業校友回到學校開同學會，但規模大多只有一個班級，甚至連一班的同學都找不齊。69級畢業校友能在半年內建立同屆同學聯絡管道，找到200多人返校，這是空前的規模，非常不容易，也展現了一中人團結的精神。

南一中 返校 屏東

延伸閱讀

MLB／旅美正職捕手難卡位 陳俊秀：很難的工作

中職／身體不適先待命 陳俊秀、林立未先發

我是MVP／陳俊秀再見轟 勝利歸功團隊精神

中職／對決小李飛刀 陳俊秀一棒打翻泡麵

相關新聞

共讀站書香融蛙鳴荷香 基隆信義國中圖書館變身北歐風

基隆市向中央爭取經費設置18處國中小共讀站，第12間信義國中共讀站今天揭幕啟用，配合校園豐富生態的自然特色，以北歐風格的...

南一中最大規模單一年級同學會 逾200人返校聚首

台南一中69級畢業生舉辦畢業40週年同學會，花費逾半年時間，成功號召200多人於今天返校在群英堂聚餐，一起唱校歌的場面盛大，成為創校以來最大型的單一年級同學會。

走讀老屏東文化遊老商圈、老建築 帶學童穿越古今

三線路在地工作坊昨天上午舉辦暑期首場「孩童尋寶老屏東走讀文化營」。由三線路執行長趙文俊帶領12名國小學童，從上午9時至下...

課綱人才荒 新北「教練式工作坊」強化高中課程領導力

新課綱上路第二年，高中端課程安排更為嚴峻，許多學校面臨新舊任教務行政交接，原訂課程計畫如何順利排課，是學校現場一大挑戰。新北市府與師大高中優質化團隊近日合作引進「教練式領導工作坊」，培訓各校教務主任的課程領導策略，讓學校課程發展不再是處室單兵作戰。

創意玩科技 雲林正心中學夏令營大豐收

雲林正心中學用創意玩科技的夏令營，今天舉辦成果發表，雖然因疫情發表會規模縮小，但同學策畫腳本、製作影片亳不馬虎。校長林佳...

竹市舊社國小辦夏日營隊 學童認識台灣好物學母語

新竹市舊社國小為提供學生多元體驗，讓孩子暑期學習不間斷，舉辦期1個月的夏日營隊，以台灣好「物」、「光影的客家」為主題，讓...

開南商工改名高中 拚小學到大學「一條龍」

少子化影響，部分私校學生數銳減，相繼改名、改制「一條龍」拚生存。近來台北市幼華、泰北、育達商職普林思頓高中紛紛改制，擁有...

萬里幼兒體驗划獨木舟 享受水上悠遊樂

萬里區大鵬國小有親近海洋的獨木舟、suv立式划槳、甚至是衝浪課程，暑假期間市立萬里幼兒園的小朋友在大鵬國小的教學資源分享下，來到皇后鎮森林體驗獨木舟的水上活動，小朋友們一點都不覺得害怕，拿著船槳感受搭乘獨木舟水上悠遊的樂趣。

愛音樂的國二生作曲拿第一 英檢高級過關

台南市文賢國中學生李遠皜已通過英檢高級；他對音樂有興趣，除彈得一手好琴，也學作曲，最近參加全市教師節主題歌曲徵選，拿到第...

新竹水道取水口環境教育展開幕 用科普教創意「玩水」

炎炎夏日，不少民眾都會跑去已完工一年多的市定古蹟新竹水道取水口戲水消暑，新竹市府文化局今宣布，即日起推出「細水逐流－水資...

肌萎症學生 榮獲總統教育獎

高雄市瑞祥高中二年級學生武旭丞，罹患「裘馨氏」肌肉萎縮症，雖然身體關節攣縮變形，他仍努力拓展生活的廣度，在校成績名列前茅...

高一3年讀不完 全因「網路成癮」

沉迷網路是老師與家長共同的苦惱，台南某明星高中一名學生因沉迷網路，一年級讀3年還修不完學分的離譜事，最後轉學。不過，也有...

熱門新聞

111年指考刪3主科 藝術系擬加採歷史、商管採公民

重考生占比創11年新高 招聯會：少子化促學生再拚一年

鹿港開講 中研院首度將獨創疫苗技術帶出實驗室解說

迎接幼兒開學潮 竹市今年再增120個公幼名額

指考衝擊 藝術學系擬參採別科

助攻2030雙語國家政策 英國擬選送英語師資來台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。