南一中最大規模單一年級同學會 逾200人返校聚首

台南一中69級畢業生舉辦畢業40週年同學會，花費逾半年時間，成功號召200多人於今天返校在群英堂聚餐，一起唱校歌的場面盛大，成為創校以來最大型的單一年級同學會。

台南一中群英堂今天中午席開27桌，200多名畢業校友上午起陸續回到校園，趁機去看看當年求學的教室，並在校園中四處參觀，並與同窗好友閒話家常。在群英堂前拍完難得的大合照後，眾人依序入席，並在活動主持人帶領下唱校歌，重溫高中時代的日常。

台南一中69級同學會總召陳俊秀表示，這屆同學在民國66年考進台南一中時，台灣正在推動十大建設，正需要人才。當時的高中精英學生，有「北建中、南一中」的美稱。他這屆共有20班、約1000人，除了台南本地學生外，北至雲林、南至屏東，甚至花東地區的學生都有。

陳俊秀說，當時有許多同學是來自不甚富裕的家庭，大家有一餐沒一餐地苦讀；同學間互相幫助、扶持完成學業，大家感情都不錯，許多人後來也很有成就。約1000名同學中有超過150名醫師，還有多名建築師、會計師、企業家；年輕的現任大法官黃昭元也出席今天的同學會。

黃昭元受訪時表示，約半年前收到當年的班長通知，邀請參加今天的同學會，當時感到相當意外，畢竟已經畢業快40年；但這是很驚喜的意外，可以有這個機會回到母校來看看，也與數十年未見的老同學敘舊，相當開心。

台南一中校長廖財固今天也帶了30多名曾教過這群學生的退休老師出席。當年的校長李昇已經過世，但李昇的兒子–電影導演李崗特地出席致意。

廖財固表示，每年雖然都有各年級的畢業校友回到學校開同學會，但規模大多只有一個班級，甚至連一班的同學都找不齊。69級畢業校友能在半年內建立同屆同學聯絡管道，找到200多人返校，這是空前的規模，非常不容易，也展現了一中人團結的精神。