走讀老屏東文化遊老商圈、老建築 帶學童穿越古今

三線路在地工作坊昨天上午舉辦暑期首場「孩童尋寶老屏東走讀文化營」。由三線路執行長趙文俊帶領12名國小學童，從上午9時至下午4時，走訪屏東老商圈。三線路表示，期望透過屏東走讀一日營，讓學童認識家鄉與房舍街道故事，未來將會每月一場，讓跟對學童能認識家鄉與在地特色。

「孩童尋寶老屏東走讀文化營」以林森路、福建路舊商圈踏訪為主題。上午9時30分至下午4時，由三線路執行長趙文俊帶領12名國小學童從歷史悠久的基督長老屏東教會開始介紹，展開老商圈與老建築物巡禮。

此外，「孩童尋寶老屏東走讀文化營」還搭配遊戲，結合屏東公園內阿緱神社所遺留下的文化資產遺跡作為遊戲尋寶點，藉此，讓學童透過遊戲了解故事地方故事。

趙文俊表示，「孩童尋寶老屏東走讀文化營」是希望透過走讀的形式，讓學童從小以故事來認識地方文化，進而產生興趣，其中也透過走訪老商圈與老建築物，讓學童對古今屏東有空間場域的想像。