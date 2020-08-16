走讀老屏東文化遊老商圈、老建築 帶學童穿越古今
三線路在地工作坊昨天上午舉辦暑期首場「孩童尋寶老屏東走讀文化營」。由三線路執行長趙文俊帶領12名國小學童，從上午9時至下午4時，走訪屏東老商圈。三線路表示，期望透過屏東走讀一日營，讓學童認識家鄉與房舍街道故事，未來將會每月一場，讓跟對學童能認識家鄉與在地特色。
「孩童尋寶老屏東走讀文化營」以林森路、福建路舊商圈踏訪為主題。上午9時30分至下午4時，由三線路執行長趙文俊帶領12名國小學童從歷史悠久的基督長老屏東教會開始介紹，展開老商圈與老建築物巡禮。
此外，「孩童尋寶老屏東走讀文化營」還搭配遊戲，結合屏東公園內阿緱神社所遺留下的文化資產遺跡作為遊戲尋寶點，藉此，讓學童透過遊戲了解故事地方故事。
趙文俊表示，「孩童尋寶老屏東走讀文化營」是希望透過走讀的形式，讓學童從小以故事來認識地方文化，進而產生興趣，其中也透過走訪老商圈與老建築物，讓學童對古今屏東有空間場域的想像。
「孩童尋寶老屏東走讀文化營」橫跨屏東老商圈與老建築，從上午走到下午，從出太陽走到下雨， 趙文俊期望，以深入淺出的體驗走讀方式，藉由踏訪、遊戲、學習手冊搭配，能讓孩童認識地方文化，未來還會走讀團分為青年、孩童的課程。
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