外籍演出團隊來台要居檢 衛武營節目有異動

受新冠肺炎疫情影響，衛武營國家藝術文化中心目前來台演出的外籍團隊，需遵守入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施，以致部分外籍團隊與藝術家受影響，無法如期抵台，下半年主合辦節目將有所異動及取消。8月28、30日的普契尼歌劇《杜蘭朵》，男主角卡拉富異動為韓籍男高音李勇勳；10月9日《頂尖交鋒—簡文彬✕艾斯卡許✕高雄市交響樂團》音樂會，將改由義大利管風琴家法吉亞尼擔綱；10月17日原定演出的韓國吉普賽-桑加魯樂團無法如期來台，將由古典吉他演奏家林家瑋，策畫演出《六弦之歌-林家瑋古典吉他音樂會》

衛武營表示，8月28、30日演出的普契尼歌劇《杜蘭朵》，男主角卡拉富異動為韓籍男高音李勇勳。李勇勳為當代知名戲劇抒情男高音之一，演出經驗豐富，擔任過《杜蘭朵》、《阿依達》、《卡門》、《托斯卡》主要角色，曾登上世界各大著名歌劇院如倫敦柯芬園皇家歌劇院、紐約大都會歌劇院、柏林德意志歌劇院、維也納國家歌劇院、米蘭史卡拉大劇院、芝加哥歌劇院、舊金山歌劇院與雪梨歌劇院等舞台。

10月9日《頂尖交鋒—簡文彬✕艾斯卡許✕高雄市交響樂團》音樂會將，改由義大利管風琴家法吉亞尼Eugenio Maria FAGIANI擔綱演出，演出曲目不變。法吉亞尼以富有活力的演奏風格揚名國際，善於作曲，被譽為「即興的音樂巫師」。他也將在10月11日的管風琴獨奏會中演出巴赫、維多等大師級作品。

10月17日原定演出的韓國吉普賽-桑加魯樂團無法如期來台，將由征戰國際的古典吉他演奏家林家瑋，策畫演出《六弦之歌-林家瑋古典吉他音樂會》。林家瑋出身高雄鳳山，四歲即受父親影響，開始學習古典吉他，12歲即嶄露頭角，2006年獲頒優秀青年獎章與總統教育獎。此次將以西班牙傳奇巨匠索爾的作品開場，並演繹巴赫寫給魯特琴的經典，以及俄羅斯吉他大師柯希金的傑作。