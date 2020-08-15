共讀站書香融蛙鳴荷香 基隆信義國中圖書館變身北歐風
基隆市向中央爭取經費設置18處國中小共讀站，第12間信義國中共讀站今天揭幕啟用，配合校園豐富生態的自然特色，以北歐風格的簡約設計，融入蛙鳴荷香的校園元素，布置知名書畫家馬水城荷花畫作，讓書香又多了荷香，很適合親子來共讀，開放開放社區居民共享學校圖書資源。
信義國中校長莊焙琪說，共讀站的規畫設計理念是全校教師團隊共同討論出來的，基於校園豐富生態的自然特色及低調純樸之人文特色，以北歐風格的簡約設計，融入蛙鳴荷香的校園元素，建構一處舒適，簡約，引人駐足的閱讀空間，希望社區能夠更加活用這個共讀站。
共讀站有很多青蛙、荷葉意象，融入各類圖書架中，四周則是馬水城的荷花作品。學生說，感覺像進入畫廊，心情可以很放鬆的看書。
信義國中爭取教育部補助「校園社區化改造計畫之學校社區共讀站」經費，用原有圖書室改裝，議員陳宜、韓世昱、江鑒育等今天參加揭幕儀式。學校社區共讀站除了改善閱讀空間提供教師、職員及學生優質學習空間外，並開放社區居民共享學校圖書資源。
教育處副處長陳淑貞說，基隆市向中央爭取經費設共讀站，第一波前瞻計畫共爭取18間，已有12間完工啟用，信義國中是第12間，共讀站培養孩子閱讀的習慣向下紮根，對未來會考很有幫助。共讀站國小國中都有，希望大人陪著孩子一起讀，年輕人一起進到共讀站，可以讀畫、讀書，提升孩的閱讀力。
馬水城是基隆知名書畫名家，是信義國中的榮譽校友，他提供多幅珍藏畫作布置在共讀站四周，讓共讀站有如畫廊，他說，書香加上荷香，讓年輕人一起來閱讀。
馬水城近年主要作品為嶺南花鳥、牡丹富貴、荷花木棉、雄鷹傲視及民謠書法等，這次配合信義國中社區共讀站的建構元素以「荷花」為主題布展，期待為信義國中在地社區帶來一股新的藝文氣息。
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