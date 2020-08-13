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台南育英書院獎學金頒獎 嘉勉13名學子

中央社 / 台南13日電

「育英書院獎學金」今天在台南市將軍區漚汪文衡殿頒獎，勉勵學子勤奮向學，13名國民中學、高中、大學與研究所學生受獎。

康那香企業股份有限公司董事長戴榮吉、前富棣建設開發股份有限公司董事長黃景森與弘普自動化科技有限公司董事林振豐都畢業於漚汪國小，感念「育英書院」創辦人林崑岡生前大力倡導教育，公元2018年共同出資新台幣300萬元在漚汪文衡殿設「育英書院獎學金」；戴榮吉另再捐漚汪國小辦學基金60萬元。

戴榮吉說，他特別推崇、敬佩於抗日乙未戰爭中戰死的英雄林崑岡遠見和精神，造就無數漚汪人才，在全國及全球發揮所長。

戴榮吉分享讀國小時受到日本籍及台灣籍老師啟發，誠信、不浪費食物與不吃益蟲田蛙，奉行至今，受用無窮，也才能讓康那香成為不織布王國，為台灣爭光。

13名受獎學生包括國中組（獎學金1000元）學生吳婕伃、李易芯、楊庭翊、黃于勍與戴妤恩；高中組（獎學金2000元）學生曾之佑、朱琪、王昱婷、林綉茹及廖姿雅；大學組（獎學金5000元）學生黃怡琇；研究所組（獎學金8000元）學生呂家儒與周秉泓。

抗日 戰爭 日本

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