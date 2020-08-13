萬里幼兒體驗划獨木舟 享受水上悠遊樂

萬里區大鵬國小有親近海洋的獨木舟、suv立式划槳、甚至是衝浪課程，暑假期間市立萬里幼兒園的小朋友在大鵬國小的教學資源分享下，來到皇后鎮森林體驗獨木舟的水上活動，小朋友們一點都不覺得害怕，拿著船槳感受搭乘獨木舟水上悠遊的樂趣。

市立萬里幼兒園長鍾綺芬說，幼兒教育中，給予孩子多元的嘗試，藉此也希望能夠養成學習興趣，萬里幼兒園在大鵬國小的資源分享下有了難得的獨木舟體驗課程，貼心的是，不論是幼兒或是國小學童戶外活動的安全都相當重要，因此來帶領孩子們體驗的教練都是輕艇項目的選手，平穩的協助划槳，讓孩子們水上活動好放心，學習更有效率。

大鵬國小校長許聰顯表示，大鵬國小的校本課程，結合萬里在地有山有海，為孩子規劃不同年齡階段，從簡易到進階的水上活動課程，透過課程不但認識家鄉的水上特色活動，也藉此培養出學生對於水上運動的興趣以及水域安全的意識。