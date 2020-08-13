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新竹水道取水口環境教育展開幕 用科普教創意「玩水」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，市長林智堅今與孩童們一起入館參觀體驗。圖／新竹市政府提供
新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，市長林智堅今與孩童們一起入館參觀體驗。圖／新竹市政府提供

炎炎夏日，不少民眾都會跑去已完工一年多的市定古蹟新竹水道取水口戲水消暑，新竹市府文化局今宣布，即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，除有完整新竹水系圖，還有戶外水畫牆讓孩子創作，將以互動式及大型藝術裝置帶民眾認識並珍惜新竹水資源。

新竹水道取水口於1929年完工，已有91年歷史，是日治時期城市邁入用水現代化的重要指標，市府啟動修復古蹟計畫，去年4月將「新竹水道取水口」展示館修復完成，至今已累計近5萬入館人次，同年更獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎肯定。

市府今辦記者會，林智堅與孩童們一起在戶外水畫牆上畫出水滴狀圖案，並進入館內參觀。林智堅說，竹市目前共有63處古蹟歷建，他上任以來積極向中央爭取經費，啟動修復10處，目前已完成5處、另外5處修復中。新竹水道取水口過去深埋地下，市府花了4年多才讓珍貴古蹟重見天日，修復後的展示館在第一唧筒室介紹取水口歷史沿革及建築特色，在第二唧筒室則規劃水與環境之主題展，以有趣互動科普方式，推廣水資源的重要性，並順應地勢加入溜滑梯、攀岩親子設施，讓民眾參觀之餘也能放電玩耍。

文化局指出，本次展覽由策展人張馨之邀請數位當代藝術家打造「細水逐流」系列作品，分別為「伏流聲響」、「新竹水系景觀互動牆」、「香山雜貨鋪」、「水寶戰士」、「戶外水畫牆」等。

其中，「伏流聲響」用水管作為展區布置，並讓民眾把耳朵靠向水龍頭、馬桶前，聽水流聲響，從細節中發現水與生活習習相關；「新竹水系景觀互動牆」則是藝術家黃義雄的作品，透過清楚明瞭的地圖與燈示，讓民眾了解隆恩圳、汀甫圳、頭前溪、客雅溪、南寮漁港等新竹市的水系相對地理位置。

由香山少年水環境巡守隊號召下完成的「香山雜貨鋪」則以撿拾到的海洋廢棄物為素材重新設計打造，吸引民眾關心海廢議題，提高愛惜水資源的意識；「水寶戰士」和「戶外水畫牆」可讓大小朋友實際親水、體驗水的創作。

文化局表示，展覽期間也將邀請曾於南門溪展開「合流」計劃的藝術家葉珮如，帶領「隆恩圳藝術工作坊」預計在8月23日導讀隆恩圳，並以此為主題發想、帶領工坊參與者一起體驗關於水的創作。

新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，市長林智堅今與孩童們一起入館參觀體驗。圖／新竹市政府提供
新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，市長林智堅今與孩童們一起入館參觀體驗。圖／新竹市政府提供
新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，孩童們今天入館參觀，在戶外水畫牆上畫出水滴狀圖案。圖／新竹市政府提供
新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，孩童們今天入館參觀，在戶外水畫牆上畫出水滴狀圖案。圖／新竹市政府提供
新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，市長林智堅今與孩童們一起入館參觀體驗。圖／新竹市政府提供
新竹市府文化局即日起推出「細水逐流－水資源環境教育展」，市長林智堅今與孩童們一起入館參觀體驗。圖／新竹市政府提供

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