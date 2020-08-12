全國科展大放異彩 安康高中獲植物學科第一名

安康高中科學競賽成果今年創下新紀錄，由高二學生趙珮妤與陳俞安共同研究作品「菌菌有味－真菌及塔粉綠尺蛾幼蟲食草選擇之探討」，全國科展比賽勇奪植物學科第一名，同時還獲頒企業特別獎「大成獎特優」殊榮。

安康高中校長謝金城表示，兩位同學能夠從眾多參賽者中脫穎而出，相當不容易。

趙珮妤同學表示，科展題目的發想是來自於參加學校的『蛾蝶工作坊』，飼養了各種蛾蝶幼蟲，如何獲取足夠的食草，開啟了他們的研究。

趙珮妤與陳俞安同學其實是分屬不同類組，因此經常需要利用課後時間一起研究，甚至過程中遇到不少挫折與阻礙，兩人也有許多爭執，甚至想要放棄，但靠著一股興趣與毅力，終於堅持到最後。

趙珮妤與陳俞安還說，因為兩人志趣相合，也讓彼此能夠相輔相成，所以未來將繼續合作，共同探討科學的樂趣。