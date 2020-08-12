北一女、建中校友加持 鄧公國小潛能營收獲滿滿

新北市淡水區鄧公國小在暑假為四到六年級的孩子開啟了潛能開發營，由目前就讀於建中、北一女以及中山女高的畢業校友所自發籌辦，集合物理、化學、生物等相關知識，設計有趣的教案，引發學弟妹的對於艱澀難懂的科學擁有學習興趣。

暑假期間鄧公國小，有來自建中、北一女以及中山女中的畢業校友，自發籌辦的小小人才潛能開發營，營隊課程融入物理、化學、生物、數學、地球科學以及程式設計，畢業學長姐將他們現在的所學設計成有趣的教案，要來協助學弟妹對於這些看似艱澀難懂的科目，少一點抗拒、引發學習興趣。

營隊指導老師焦德明說，學長姊回顧過去自己國小時對於這些知識理解較淺薄，甚至對於未來志向迷惘，因此決定要自發這個營隊來幫助學弟妹興趣培養與志向探索，三天的課程讓學長姐讓學弟妹可以體驗科學家、工程師與醫生工作中的相關知識，而身為這群孩子的國小時期的教師，過去教學就相當著重於吸收知識後如何輸出知識與分享的過程，因此對於這次學生自發回饋母校的行動深感欣慰與感動。

鄧公國小校長謝芳儒表示，由下而上的營隊發起，學長姊帶來自身所學知識，再轉換成學弟妹容易理解的語言，要用這三天的課程帶給學弟妹滿滿的啟發與收穫，也期許大手攜小手的營隊活動，孩子們彼此都有學術知識吸收，更加也要從學長姊身上看見受之於母校、用之於母校的回饋精神。