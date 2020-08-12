快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

北一女、建中校友加持 鄧公國小潛能營收獲滿滿

觀天下 / 記者廖品涵／淡水報導
淡水區鄧公國小潛能開發營由建中、北一女以及中山女高的畢業校友所自發籌辦，引發學弟妹學習興趣。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公國小潛能開發營由建中、北一女以及中山女高的畢業校友所自發籌辦，引發學弟妹學習興趣。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國小在暑假為四到六年級的孩子開啟了潛能開發營，由目前就讀於建中、北一女以及中山女高的畢業校友所自發籌辦，集合物理、化學、生物等相關知識，設計有趣的教案，引發學弟妹的對於艱澀難懂的科學擁有學習興趣。

暑假期間鄧公國小，有來自建中、北一女以及中山女中的畢業校友，自發籌辦的小小人才潛能開發營，營隊課程融入物理、化學、生物、數學、地球科學以及程式設計，畢業學長姐將他們現在的所學設計成有趣的教案，要來協助學弟妹對於這些看似艱澀難懂的科目，少一點抗拒、引發學習興趣。

營隊指導老師焦德明說，學長姊回顧過去自己國小時對於這些知識理解較淺薄，甚至對於未來志向迷惘，因此決定要自發這個營隊來幫助學弟妹興趣培養與志向探索，三天的課程讓學長姐讓學弟妹可以體驗科學家、工程師與醫生工作中的相關知識，而身為這群孩子的國小時期的教師，過去教學就相當著重於吸收知識後如何輸出知識與分享的過程，因此對於這次學生自發回饋母校的行動深感欣慰與感動。

鄧公國小校長謝芳儒表示，由下而上的營隊發起，學長姊帶來自身所學知識，再轉換成學弟妹容易理解的語言，要用這三天的課程帶給學弟妹滿滿的啟發與收穫，也期許大手攜小手的營隊活動，孩子們彼此都有學術知識吸收，更加也要從學長姊身上看見受之於母校、用之於母校的回饋精神。

淡水

延伸閱讀

敬老卡4成綁三倍券 柯文哲：了不起成就

為跑13秒捨建中 楊文杰留在竹南拚亞運

大學理學院哪科系有「錢」途？ 過來人曝1科系：真的賺比較多

北一女學渣自嘲被歧視 虧建中生不會告白、教室都怪味

相關新聞

沉迷網路 一年級讀了3年還無法修完學分

沉迷網路是老師與家長共同的苦惱，無不希望能透過輔導，讓孩子回心轉意。台南某明星高中曾發生學生因網癮，一年級讀3年還修不完...

南二中的「養機場」 不用擔心拿錯手機

學生沉迷網路嚴重，加上頻頻發生校內不當使用行動載具，影響到秩序與安全，各高中職都已陸續制定使用規範，而南市教育局也要求國...

與冠軍隊交流 瑞芳國中拳擊隊同跑山海路

瑞芳國中拳擊校隊每年利用寒暑假與各校優秀選手一同集訓，今年輪到眾多全中運冠亞季軍隊伍來到瑞芳訓練，瑞中拳擊隊帶領來自屏東、高雄、花蓮、三峽的選手們一同路跑至瑞芳山海等各景點做體能訓練，彼此切磋精進能力。

北一女、建中校友加持 鄧公國小潛能營收獲滿滿

新北市淡水區鄧公國小在暑假為四到六年級的孩子開啟了潛能開發營，由目前就讀於建中、北一女以及中山女高的畢業校友所自發籌辦，集合物理、化學、生物等相關知識，設計有趣的教案，引發學弟妹的對於艱澀難懂的科學擁有學習興趣。

全國科展大放異彩 安康高中獲植物學科第一名

安康高中科學競賽成果今年創下新紀錄，由高二學生趙珮妤與陳俞安共同研究作品「菌菌有味－真菌及塔粉綠尺蛾幼蟲食草選擇之探討」，全國科展比賽勇奪植物學科第一名，同時還獲頒企業特別獎「大成獎特優」殊榮。

踏出上小學的第一步 桃市為慢飛天使辦理學前準備班

為協助學前身心障礙學童提早適應國小生活作息與常規，桃園市政府教育局辦理身心障礙小一新生學前準備班，共有12校參與，課程內...

裘馨不囚心！患裘馨式肌萎症學生武旭丞獲總統教育獎

高雄市瑞祥高中二年級學生武旭丞，罹患「裘馨氏」肌肉萎縮症，雖然身體關節攣縮變形，他仍努力伸展生命的廣度，在校成績名列前茅...

家齊銀鹽攝影傳承 博士老師要再拿兩個碩士

數位相機取代了底片的傳統相機，手機的照相功能又引領趨勢，讓稅位相機市場萎縮。台南市家齊高中有個「銀鹽攝影社」，引領學生玩...

校園我最棒／國姓國中公益咖啡館 學生做中學

南投縣國姓鄉栽種咖啡面積是全台之冠，當地國姓國中善用地方特色，把咖啡產業融入教學，打造實境教室，以「公益咖啡館」模擬營業...

校園風雲榜／家齊銀鹽攝影社 傳承暗房文化

數位相機取代了傳統底片相機，手機的照相功能又引領趨勢，讓數位相機市場萎縮。台南市家齊高中有個「銀鹽攝影社」，引領學生玩傳...

校園我最棒／大成國中林瀚彰 晉升職業棋士

桃園八德區大成國中三年級的林瀚彰，日前參加2020年度台灣棋院院生組職業棋士甄選，經歷7天艱辛賽程脫穎而出，晉升為新科職...

新北25校學生數不到50人 拚轉型避免遭併廢校

新北市目前共有25所全校50人以下的偏鄉小校，依新北市訂定的小校2階段轉型策略，以4年為期限，若轉型未見成效，將評估合併...

熱門新聞

四技二專31校缺額率逾5成 只考了1科16分可上私立科大

南二中的「養機場」 不用擔心拿錯手機

沉迷網路 一年級讀了3年還無法修完學分

到考率偏低！考選部呼籲原住民族特考考生踴躍到考

陸生何時能入境？ 教育部：積極與陸委會商討

回響／論文簽切結惹議 台師大修改爭議文句

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。