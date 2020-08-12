與冠軍隊交流 瑞芳國中拳擊隊同跑山海路

瑞芳國中拳擊校隊每年利用寒暑假與各校優秀選手一同集訓，今年輪到眾多全中運冠亞季軍隊伍來到瑞芳訓練，瑞中拳擊隊帶領來自屏東、高雄、花蓮、三峽的選手們一同路跑至瑞芳山海等各景點做體能訓練，彼此切磋精進能力。

在通往九份、侯硐的道路上練跑，許多外縣市選手第一次來到瑞芳都好驚嘆，這次的拳擊暨體能訓練，不僅讓各校好手與瑞中拳擊隊切磋精進，也讓他們感受到好山好水與人情味。

瑞芳國中校長王綠琳表示，這次一同訓練的隊伍中，包括近幾年拳中運的冠亞季軍，雖然眼下大家開心訓練，但哪天說不定將場上較勁，提升自己能力格外重要，而瑞中學生也不妄自菲薄，各個賭上將來生涯發展的鬥志在努力著，希望哪天能為家鄉爭取榮譽。

瑞芳國中拳擊隊教練林子偉表示，打拳擊並不是單純鬥體型與力道，在比賽中都會按照體重年紀分組，因此只要懷抱拳擊理想與能耐的學生都相當適合，未來瑞芳國中也會持續培養拳擊人才，幫助更多孩子提升品格與耐力，並從中找到自我的價值。