快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

與冠軍隊交流 瑞芳國中拳擊隊同跑山海路

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
全中運冠亞季軍隊伍來到瑞芳訓練，瑞芳國中拳擊校隊一同路跑至瑞芳山海等各景點做體能訓練。 圖／觀天下有線電視提供
全中運冠亞季軍隊伍來到瑞芳訓練，瑞芳國中拳擊校隊一同路跑至瑞芳山海等各景點做體能訓練。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳國中拳擊校隊每年利用寒暑假與各校優秀選手一同集訓，今年輪到眾多全中運冠亞季軍隊伍來到瑞芳訓練，瑞中拳擊隊帶領來自屏東、高雄、花蓮、三峽的選手們一同路跑至瑞芳山海等各景點做體能訓練，彼此切磋精進能力。

在通往九份、侯硐的道路上練跑，許多外縣市選手第一次來到瑞芳都好驚嘆，這次的拳擊暨體能訓練，不僅讓各校好手與瑞中拳擊隊切磋精進，也讓他們感受到好山好水與人情味。

瑞芳國中校長王綠琳表示，這次一同訓練的隊伍中，包括近幾年拳中運的冠亞季軍，雖然眼下大家開心訓練，但哪天說不定將場上較勁，提升自己能力格外重要，而瑞中學生也不妄自菲薄，各個賭上將來生涯發展的鬥志在努力著，希望哪天能為家鄉爭取榮譽。

瑞芳國中拳擊隊教練林子偉表示，打拳擊並不是單純鬥體型與力道，在比賽中都會按照體重年紀分組，因此只要懷抱拳擊理想與能耐的學生都相當適合，未來瑞芳國中也會持續培養拳擊人才，幫助更多孩子提升品格與耐力，並從中找到自我的價值。

瑞芳 屏東 路跑

延伸閱讀

小小兵造型飯糰DIY 貢寮學生與長者玩創意

拳擊／林郁婷進化 不怕被情蒐

拳擊／退休15年 54歲泰森重出江湖

台2線自來水管汰換施工 瑞芳、基隆2萬多戶停水23小時

相關新聞

沉迷網路 一年級讀了3年還無法修完學分

沉迷網路是老師與家長共同的苦惱，無不希望能透過輔導，讓孩子回心轉意。台南某明星高中曾發生學生因網癮，一年級讀3年還修不完...

南二中的「養機場」 不用擔心拿錯手機

學生沉迷網路嚴重，加上頻頻發生校內不當使用行動載具，影響到秩序與安全，各高中職都已陸續制定使用規範，而南市教育局也要求國...

與冠軍隊交流 瑞芳國中拳擊隊同跑山海路

瑞芳國中拳擊校隊每年利用寒暑假與各校優秀選手一同集訓，今年輪到眾多全中運冠亞季軍隊伍來到瑞芳訓練，瑞中拳擊隊帶領來自屏東、高雄、花蓮、三峽的選手們一同路跑至瑞芳山海等各景點做體能訓練，彼此切磋精進能力。

北一女、建中校友加持 鄧公國小潛能營收獲滿滿

新北市淡水區鄧公國小在暑假為四到六年級的孩子開啟了潛能開發營，由目前就讀於建中、北一女以及中山女高的畢業校友所自發籌辦，集合物理、化學、生物等相關知識，設計有趣的教案，引發學弟妹的對於艱澀難懂的科學擁有學習興趣。

全國科展大放異彩 安康高中獲植物學科第一名

安康高中科學競賽成果今年創下新紀錄，由高二學生趙珮妤與陳俞安共同研究作品「菌菌有味－真菌及塔粉綠尺蛾幼蟲食草選擇之探討」，全國科展比賽勇奪植物學科第一名，同時還獲頒企業特別獎「大成獎特優」殊榮。

踏出上小學的第一步 桃市為慢飛天使辦理學前準備班

為協助學前身心障礙學童提早適應國小生活作息與常規，桃園市政府教育局辦理身心障礙小一新生學前準備班，共有12校參與，課程內...

裘馨不囚心！患裘馨式肌萎症學生武旭丞獲總統教育獎

高雄市瑞祥高中二年級學生武旭丞，罹患「裘馨氏」肌肉萎縮症，雖然身體關節攣縮變形，他仍努力伸展生命的廣度，在校成績名列前茅...

家齊銀鹽攝影傳承 博士老師要再拿兩個碩士

數位相機取代了底片的傳統相機，手機的照相功能又引領趨勢，讓稅位相機市場萎縮。台南市家齊高中有個「銀鹽攝影社」，引領學生玩...

校園我最棒／國姓國中公益咖啡館 學生做中學

南投縣國姓鄉栽種咖啡面積是全台之冠，當地國姓國中善用地方特色，把咖啡產業融入教學，打造實境教室，以「公益咖啡館」模擬營業...

校園風雲榜／家齊銀鹽攝影社 傳承暗房文化

數位相機取代了傳統底片相機，手機的照相功能又引領趨勢，讓數位相機市場萎縮。台南市家齊高中有個「銀鹽攝影社」，引領學生玩傳...

校園我最棒／大成國中林瀚彰 晉升職業棋士

桃園八德區大成國中三年級的林瀚彰，日前參加2020年度台灣棋院院生組職業棋士甄選，經歷7天艱辛賽程脫穎而出，晉升為新科職...

新北25校學生數不到50人 拚轉型避免遭併廢校

新北市目前共有25所全校50人以下的偏鄉小校，依新北市訂定的小校2階段轉型策略，以4年為期限，若轉型未見成效，將評估合併...

熱門新聞

四技二專31校缺額率逾5成 只考了1科16分可上私立科大

南二中的「養機場」 不用擔心拿錯手機

沉迷網路 一年級讀了3年還無法修完學分

到考率偏低！考選部呼籲原住民族特考考生踴躍到考

陸生何時能入境？ 教育部：積極與陸委會商討

回響／論文簽切結惹議 台師大修改爭議文句

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。