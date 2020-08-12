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新2代海外培力 屏東高中生探研越南咖啡文化

中央社 / 屏東縣12日電

就讀屏東潮州高中的王瑞豪，媽媽來自越南，參加移民署舉辦的「109年新住民及其子女海外培力計畫」，以「越南的黑金文化-咖啡」為研究主題獲優選。

王瑞豪由老師蔡季延指導以「新南向」政策為發想，從探討越南經濟發展的角度切入，聯想到聞名世界的「越南咖啡」，王瑞豪表示，他先以外婆家的咖啡店為研究對象，進而訪問附近的咖啡攤販，最後慢慢擴大研究範圍與對象，從攤販到咖啡公寓、從徒步到搭車。

王瑞豪帶著媽媽及蔡季延拜訪無數店家，完成市場調查研究，整個假期都在咖啡香中渡過，用百餘份問卷進行市場調查，深入探討咖啡創造出的庶民經濟效益，以及分析咖啡在越南經濟成長中扮演的重要角色。

王瑞豪表示，以前並沒有很認真學習越南語，對於自己的未來也沒有確立方向，但透過這次參加海外培力計畫，讓他獲得許多寶貴經驗，不僅更加認識越南這塊土地，瞭解有別於台灣風情的人、事、物，也讓他深深反思，身為新二代的自己能為台灣做些什麼，現在他已經找到目標。

王瑞豪說，首要增強自己的越南語能力，期許未來以自身的語言優勢，成為「新南向」政策的領航員。

蔡季延表示，透過這趟旅程與研究，能更加瞭解越南文化的演進，例如越南早期受中國文化影響而有喝茶的習慣，後來成為法國殖民地，在法、越文化融合下，人民漸漸改喝咖啡，才造就現在聞名世界的「越南咖啡」。

移民署南區事務大隊屏東縣服務站主任謝明福今天特地到潮州高中頒發獎狀及禮券5000元鼓勵，謝明福表示，為鼓勵新住民及他們的子女運用多元文化背景，強化語言優勢，提升國際競爭力，移民署辦理「新住民及其子女海外培力計畫」，已培育出許多優秀新二代。

越南 咖啡 移民署

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