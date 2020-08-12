竹市文化局14日推主題書展「飛」

新竹市文化局每年5至7月都會舉辦主題書展，14日起將於圖書館動物園分館推出「飛，是怎麼一回事」展覽，將以孩童純真的本質與視角為策展理念，展出「觀察」、「想像」、「勇氣」、「創造」四大類精選優質讀物，播映10場生態影片，並結合劇團演出、繪本創作藝術工作坊，活動豐富多元。

文化局說明，今年動物園分館「一起長大的秘密基地」活動共規劃三檔主題書展，第一檔「每天都是第一天」獲得熱烈迴響，第二檔為「飛，是怎麼一回事」，第三檔「我想和你交朋友」，預計在11、12月接續登場，與孩子們談群體生活的分享、陪伴、同理與反省，請大家拭目以待。

這次展出的四大類讀物，包括觀察類的「今早下雪了」，全書僅使用白色，閱讀過程彷若置身於寂靜雪國中，作者運用簡約幾何圖形表達雪地裡躲藏的動物，提升孩童圖像識別力。想像類的「亨利．德斯的動物園狂想曲」，用繽紛色彩創造華麗動物群，全書以立體隔頁呈現多樣物種的趣味與想像。

勇氣類的「書之樹」，以奇幻的想像與令人瞠目結舌的劇情轉折，彰顯文字的力量與挺身行動所帶來的意義。創造類的「我的獵人爺爺：達駭黑熊」， 讓孩童從布農族的生態智慧與傳說禁忌中，理解不同群體的生活型態與生命樣貌。

文化局長黃竫蕙表示，動物園分館的館藏定位以生命教育為主，8月15日至9月13日將於每週末下午將於視聽室播映生態影片，共10場 ，有環境紀錄、生物巡禮等紀錄片與類劇情片。

此外，9月20日上午11點，市府規劃在大新竹地區深耕多年的「玉米雞劇團」演出「惱人的薑餅男孩」，以肢體互動方式和孩子們重新體驗經典童話。10月3日下午1點、3點30分，邀請繪本創作者李若昕舉辦藝術工作坊「動手玩出一個家」、「做一本手中小書」。