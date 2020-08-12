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家齊銀鹽攝影傳承 博士老師要再拿兩個碩士

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中老師曾建元教學生完針孔照相機，讓學生在好奇中快樂學習。圖／ 曾建元提供
台南市家齊高中老師曾建元教學生完針孔照相機，讓學生在好奇中快樂學習。圖／ 曾建元提供

數位相機取代了底片的傳統相機，手機的照相功能又引領趨勢，讓稅位相機市場萎縮。台南市家齊高中有個「銀鹽攝影社」，引領學生玩相機、進暗房洗底片，老師曾建元默默地傳承這分文化情，也帶動了快樂學習的師生情誼。

地球科學博士曾建元，在成大讀書時就加入攝影社，學習傳統底片相機拍攝技巧，因有興趣也學暗房技術，拍照是他的最愛。但隨著科技的演變，電子晶片取代了以銀鹽成為相機的感光材料，數位相機崛起，底片相機僅成為極少數人仍堅持的藝術。

5年前，曾建元帶領學生創了銀鹽攝影社，教導學生認識傳統相機，進而走進暗房，學習黑白底片沖洗；他也製作針孔相機，讓學生學得更起勁。第1年參加的學生還不多，第2年就滿額；暑假期間還特別到專業玩家的工作室進行暗房研習，連外校學生也來參加。

為了讓學生更了解媒體藝術，曾建元不忘進修，去年拿到崑山科大媒體藝術碩士。從教與學中，曾建元看到了學生愛上攝影，也用傳統相機拍照，讓他更有信心。過去是打獵式的街拍，漫無目的，現在則是要有主題性導向，為此，曾建元今年再考取中山哲學研究所，要拿第2個碩士。

今年應屆畢業生何予去年拿到全國學生攝影比賽優等，並出了1本攝影書，另學生吳秉璇則在今年獲得銅牌。何予說，學習中確認自己喜歡攝影，大學也進入傳播相關科系。而老師所要教的，除了形式之外，也能兼具內容，因此鼓勵社員，創作時能對自己的照片有感，或是透過影像說故事。

老師的年輕時期正值底片年的年代，對我們來說，反而是陌生、新奇的；但我們都能夠從底片上得到一樣程度的感動和快樂。」何予說，像每次拍照後，沖洗出底片時，大家都露出開心樣子，這也是老師一直能保持攝影教學熱忱的原因吧！

台南市家齊高中銀鹽攝影社，學生快樂學習傳統底片相機，並沖洗出底片。圖／ 曾建元提供
台南市家齊高中銀鹽攝影社，學生快樂學習傳統底片相機，並沖洗出底片。圖／ 曾建元提供
台南市家齊高中銀鹽攝影社，學生快樂學習傳統底片相機。圖／ 曾建元提供
台南市家齊高中銀鹽攝影社，學生快樂學習傳統底片相機。圖／ 曾建元提供

攝影比賽 崑山科大

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