不畏颱風米克拉 周美青低調金門挺原聲童聲合唱團

有「台灣維也納合唱團」美譽的台灣原聲童聲合唱團本月8日起到金門獻唱巡演，昨日在知名的太武山擎天廳舉行勞軍表演，與金門在地的金門縣合唱團、圓韵合唱團一同擔綱演出，把玉山山麓天籟之音唱給滿場的軍人聽，安可曲演唱國歌，更是讓現場氣氛為之沸騰，連專程到場力挺的前總統夫人周美青也跟著高唱，氣氛感人。

米克拉颱風來勢洶洶，連日來侵襲金門，不少人深怕被颱風困住，趕緊急著離金，但「酷酷嫂」周美青昨日下午卻選擇低調到金門力挺台灣原聲童聲合唱團，原來是她曾擔任原聲童聲合唱團的榮譽團長，陪這群孩子到過美、日等地演出，培養出深厚的情誼，這次是他們首次的外島演出，她也不能錯過。

這場「金門禮讚～敬軍音樂會」在昨天下午3點半登場，只見周美青相當低調，全程戴著口罩，在開演前1小時就到場，且婉拒官方安排的第一排貴賓席，默默的坐在第7排中間，靜靜的看著小朋友在台上的彩排與演出。但還是被不少在地合唱團的團員認出，紛紛邀請她合影留念，她都來者不拒，相當親切。

金門縣長楊鎮浯在敬軍音樂會後，也特別和周美青致意，歡迎她到金門，本來現場有民眾要幫他們合影，周美青怕太引人注目，反而婉拒了，讓人印象深刻。

昨天的勞軍演出，由台灣原聲童聲合唱團擔任壓軸演出，在團長馬彼得指揮、陳育志伴奏之下，演唱原始之聲、山中小孩、快樂天堂、我們可以改變世界的一連串曲目，美妙的歌聲，讓現場軍民聽眾聽的欲罷不能，最後他們更以「國歌」作為安可曲，當國歌聲唱起，全體觀眾起立，一起跟著高唱，小朋友邊唱邊揮舞著國旗，更是讓在場人士都感動不已。

原聲本來8月要到美國演出，因疫情而取消；團長馬彼得想到合唱團志工金門籍的蔡志堅曾多次邀約到金門演出，既然美國行取消，台灣疫情趨緩，而且小朋友想搭飛機，不如就來金門。3天裡，他們在文化局、金門基督教會、擎天廳舉辦3場演唱，期間也到機場、坑道、沙灘、醫院、發電廠、古宅、酒廠等地即時高歌快閃，都讓人相當驚艷。