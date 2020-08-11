百年老校只剩8人 柑林國小推「夜光天使」為偏鄉點燈

新北市雙溪區柑林國小創校百年，受少子化衝擊，109學年度全校只剩8人，為提供偏鄉學童不落人後的教育資源，柑林國小推動放學後的「夜光天使計畫」，讓學生留校至晚上7點，期間免費提供體育活動、補救教學、功課指導、才藝訓練等，充實偏鄉學子多元技能，減少家長負擔。

校長劉明相指出，柑林國小因學生人數過少，105學年度起推動混齡教育，為讓新生能快速融入校園，開學前都會辦理10天的夏令營，透過多元活動及戶外教學，先熟悉學長姊，混齡上課時才不會陌生或緊張。

劉明相表示，在教育局及微星科技補助下，校內也實施「夜光天使」計畫，提供每天放學後免費的補救教學及社團活動，除了輔導學生在校寫完作業，也規畫武術、直排輪、吉他、舞蹈律動、打擊樂等課程，皆是全校共同參與。

劉明相說，雖目前校內僅有一年級3人、二年級1人、四年級1人、五年級3人，三、六年級無人，但混齡教學及夜光天使計畫深受家長肯定，今年新生數更創4年來新高。

此外，全校不到30名學生的雙溪區上林國小，也在家長會支持下，104學年度起免學費、免餐費，課後輔導及才藝班也都不用錢，因此吸引到來自汐止、土城的學生跨區就讀。