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小小兵造型飯糰DIY 貢寮學生與長者玩創意

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區豐珠國中學生與長者一同DIY創意飯糰，有企鵝、海豹、拉拉熊、小小兵各樣可愛造型。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區豐珠國中學生與長者一同DIY創意飯糰，有企鵝、海豹、拉拉熊、小小兵各樣可愛造型。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區豐珠國中自新學年度開始升格成完全中學，今(11)日舉行的豐珠米成果展，貢寮區衛生所、美畫畫班的長者與學生們一同DIY創意飯糰，有企鵝、海豹、拉拉熊、小小兵各樣可愛造型，分享豐珠國中學生們從種稻、收成、包裝成品的喜悅。

近幾年貢寮區豐珠中學透過食農教育、體能活動，帶領中途學生們找回對團體生活的信任並加深涵養，尤其是與在地連結的豐珠水梯田復育成果，讓孩子們從稻米的成長中，體會感恩惜福，以及貫徹始終的努力精神。

豐珠中學校長陳紅蓮表示，今天的豐珠成果展，很感謝新北市教育局特教科長劉美蘭、貢寮區長鍾耀磊、瑞芳分局長陳忠龍，以及調至瑞芳的施玉祥區長特地前來關心，這次貢寮區衛生所也帶著和美畫畫班長者們，與學生們分組DIY創意米食，一桌子五顏六色的食材，還有各種可愛圖案參考，激發創意也考驗阿嬤們與女學生的合作默契。

新北市教育局特教科長劉美蘭表示，看到大家利用想像力合作完成造型米食，可愛的小小兵、拉拉熊，還有用海苔製成的企鵝飯糰，不僅激發對米飯美感的各樣可能，女學生與長輩們的歡笑也為今年豐收畫下完美句點。

貢寮

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