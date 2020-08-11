學救災還能看國寶 嘉縣消防局與故宮南院合辦夏令營

嘉義縣消防局為提昇學童對消防安全常識，同時體驗文物之美，首次聯手故宮南院今天起3天，舉辦3梯次消防夏令營，上午開幕，縣長翁章梁、消防局長呂清海、故宮南院處長彭子程，帶學童體驗搭乘IRB船艇、登上雲梯車，穿著消防衣帽射水，學童直呼「好好玩喔！」

活動共有國小1至6年級學童150名參加，內容除博物館實境解迷、手作紀念壓章、消防安全常識解說等室內闖關活動，安排搭乘IRB船艇、消防雲梯車及著消防衣帽射水等戶外實際操作體驗，兼具歷史文化、防火教育、團隊挑戰及闖關趣味等特性。

夏令營首次結合故宮南院「夏日親子藝術月」活動，以文物尋寶及消防體驗方式，讓學生接受消防教育，也能受藝文薰陶，彰顯文化資產保存與消防安全維護並重精神，讓夏令營活動別具意義。

翁章梁說，消防局延續多年暑假辦夏令營，此次突破過去，特別與故宮南院合作，南院是嘉義重要文藝重鎮，假日親子前來遊玩，營隊辦在南院，讓孩子親近國寶、藝文，故宮南院為保護國寶，採用世界最高規格消防設備，透過營隊培養孩子對火災認識及防災知識。