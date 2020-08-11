國姓國中打造公益咖啡館 學生煮咖啡當店長客人隨喜捐

南投國姓鄉栽種咖啡面積居全台之冠，當地國姓國中將咖啡產業融入教學，並打造實境教室，以公益咖啡館形式模擬營業，學生從沖泡咖啡到服務送餐，就連西點都是自己烘焙，讓學生學習在咖啡館的所有工作，提前奠定進入社會的基礎。

國姓國中指出，國姓鄉咖啡種植面積突破150公頃，當地官民注重咖啡烘焙和評鑑賽事，學校因此也將咖啡結合教學，還開設咖啡技藝相關課程，指導學生咖啡烘焙和沖泡基礎，學生看見在地優勢與產業，近期更將閒置教室打造成咖啡館。

「這款咖啡屬重烘焙，炭燒風味較足。」國姓國中學生穿梭在公益咖啡館內，肩負起點餐、沖煮咖啡到送餐，除要注意與應對進退的禮儀，還得做好隨時接受客人詢問，講解國姓咖啡特色或相關咖啡知識，客人除了校內師生，還有來訪賓客。

國三生龎羽崧說，當店員時難免會碰上自己不太會的地方，像是烘豆知識、沖泡速度等，但發現自己不足才能去找很多更專業的東西來學習，或是加倍努力練習讓自己更熟練；同班的李慧玲則說，在模擬實習中更了解如何當個專業的好店員。

國姓國中校長林家如說，透過實境教室結合技藝教育讓孩子有平台，展現咖啡課程所學，連館內西點也是學生製作；凡在學業、品格等表現良好就邀他們當有一日店長、副店長、咖啡師、店員等，並發給500至1000元獎學金。