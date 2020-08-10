新北新莊高中 媒體服務隊為社會發聲

新北市立新莊高中「媒體服務隊」由學生挖掘自己的生活新聞，拍攝、製作節目，藉此培養優質媒體人才，今年獲「新北創新教育加速器計畫」旗艦級獎助，更開啟新的里程碑，由學生擔任導演、攝影和製片，深入偏鄉拍攝紀錄片《翡翠少年》，探討泰雅民族文化與偏鄉教育議題，在媒體實踐的學習過程中，創造價值與影響力。

行動攝影棚服務隊員深入偏鄉，為原住民拍攝幸福家庭照。

行動攝影棚 獲公民新聞獎

新莊高中2013年成立「媒體服務隊」，2016年開設校園頻道「新莊心頻道」，學生擔任主播、節目主持人與後製團隊，成為公民記者撰寫報導，2017年更以「行動攝影棚，拍出原住民幸福家庭照」榮獲公視公民新聞獎「特別獎」，是所有受獎者中唯一的高中團隊。

新莊高中榮獲公視PeoPo公民新聞獎特別獎，指導老師呂佳蓁(左)、藍唯甄(右)與得獎學生陳奕晴(中)合照。

新莊高中表示，在校內運作媒體教育是一條艱辛的路，因媒體產製與影像創作的門檻很高，需要投入高度能量與人力資源，才能看到一點點結果，原有的經費資源下，竭盡全力穩定播出校園頻道，幾乎就已經是極限。

與部落對話 拍攝紀錄長片

所幸在教育局的「新北創新教育加速器計畫」的引領下，新莊高中提出的「媒體影像教育攜手紮根計劃」獲得獎助，奠基於校園頻道運作能力，以拍攝紀錄長片為計畫亮點，促成《翡翠少年》紀錄片的構想，將累積的能量擴展到校內外，重新思考創新和永續的可能性。

微電影工作坊鄭如娟導演（右2）指導學員拍攝。

由於媒體服務隊自2017年連續三年到宜蘭縣南澳鄉武塔村進行「行動攝影棚」拍攝服務，《翡翠少年》也以此為背景開展，在業界師資的指導下，學生自行擔任紀錄片導演、攝影和製片，與武塔村進行深度訪談，提出對泰雅民族文化與偏鄉教育議題的叩問，開啟高中生與部落的深度對話。

《翡翠少年》紀錄片進行田野調查，採訪武塔國小韋文豪老師(中)。

加速器計畫 創新媒體教育

在加速器計畫的支持下，不僅提供拍攝所需的專業器材與製作經費，學生也有機會與業界導演、攝影師合作，用業界的製作標準，完整參與一部片從發起、拍攝到後期成片與行銷的過程，在媒體實踐的過程中學習並創造價值與影響力。

新莊高中媒體服務隊至武塔村進行「行動攝影棚」服務，圖為參與隊員大合照。

新莊高中表示，加速器計畫並不會停在「翡翠少年」紀錄片的完成，將透過媒體行銷，推動一波青浪潮，帶動青少年的社會參與，同時也尋找認同企業，攜手籌劃下一個紀錄片，就像青少年版的「看見台灣」計畫，不停地透過青少年的眼光，走遍台灣的角落。

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