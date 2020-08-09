體育署國小5人制足賽 豐里、太平今為台東爭男、女冠軍

2020體育署盃國小五人制U13足球賽，台東縣台東市豐里國小、卑南鄉太平國小今天下午同時晉級男、女子組冠亞軍戰；台東寧埔國小2017年拿過男子組冠軍、太平國小拿過2018年女子組冠軍，這次是台東縣國小足球運動首度同時有機會爭取男、女子組冠軍。

2020體育署盃國小五人制U13足球賽在苗栗縣舉辦，今天下午將進行男、女子冠亞軍戰；下午2點50分女子組冠亞軍賽先登場，由台東太平與南投水里對壘，爭奪女子組冠軍，由於台東太平拿過2018年女子組冠軍，衛冕后座希望濃厚。