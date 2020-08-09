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體育署國小5人制足賽 豐里、太平今為台東爭男、女冠軍

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
豐里國小足球隊今年6月才在全國少年盃足球賽，勇奪國小5年級組冠軍。記者羅紹平／翻攝
豐里國小足球隊今年6月才在全國少年盃足球賽，勇奪國小5年級組冠軍。記者羅紹平／翻攝

2020體育署盃國小五人制U13足球賽，台東縣台東市豐里國小、卑南鄉太平國小今天下午同時晉級男、女子組冠亞軍戰；台東寧埔國小2017年拿過男子組冠軍、太平國小拿過2018年女子組冠軍，這次是台東縣國小足球運動首度同時有機會爭取男、女子組冠軍。

2020體育署盃國小五人制U13足球賽在苗栗縣舉辦，今天下午將進行男、女子冠亞軍戰；下午2點50分女子組冠亞軍賽先登場，由台東太平與南投水里對壘，爭奪女子組冠軍，由於台東太平拿過2018年女子組冠軍，衛冕后座希望濃厚。

另，今天下午4點，台東市豐里國小與台南市佳里國小進行男子組冠亞軍戰，豐里國小足球隊今年6月才在全國少年盃足球賽，勇奪國小5年級組冠軍，大有機會再拿下一座冠軍獎盃。

豐里國小足球隊今年6月才在全國少年盃足球賽，勇奪國小5年級組冠軍。記者羅紹平／翻攝
豐里國小足球隊今年6月才在全國少年盃足球賽，勇奪國小5年級組冠軍。記者羅紹平／翻攝

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