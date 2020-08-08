4周密集班奮戰 樟湖國中小學生英語大躍進

古坑鄉樟湖國中小學生今年暑期舉辦四周英語密集工作營，以差異化學習及學會取代教完。奮戰四周，今天舉行成果發表。參與的47人包括即將進入國中、七升八、八升九的學生，85%都有明顯進步，進步幅度最大的是從30分進步到74分，不少家長看到孩子進步，也相當感動。

樟湖國中在「張榮發基金會」與「誠致基金會」經費支助下，由致理科技大學教授陳超明講座團隊，號召樟湖國中小英語老師及逾八位大學生，舉辦四周英語密集工作營，以提升學生英語基礎能力。

陳超明指出，工作營早上由英語老師帶領各年級進行差異化學習，以該年級能力指標為內涵，從自然發音、單字、句型到故事書閱讀多元管道入手；下午則由大學伴分組帶著4─8位A級的學生或字母沒有完全搞清楚的學生，一起在山上繼續奮戰四小時，全心投入英語學習。

陳超明說，依據四周前的前測和測成績相較，85%學生都明顯進步，進步幅度最大的是從30分進步到74分；參與的A級學生，進行小托福的模擬測驗，也接近滿分。學生今天在舞台上，以讀者劇場、英語帶動唱、朗讀等方式展現英語能力，與40多位家長，一起見證他們的汗水與淚水。

「我本來覺得這四周可能浪費我的時間」樟湖國中小即將升上九年級的塗同學說，想不到英語成績從之前的不及格到及格，對於句型及單字理解有更深認識。