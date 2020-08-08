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青春無敵！屏東七校熱音搖滾開唱 Shake it Rock

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣7所高中生發起熱音搖滾音樂節今下午熱血開唱，屏東縣長潘孟安（中）傍晚熱情現身，學生們開心跟縣長阿伯合照。記者劉星君／攝影
屏東縣7所高中生發起熱音搖滾音樂節今下午熱血開唱，屏東縣長潘孟安（中）傍晚熱情現身，學生們開心跟縣長阿伯合照。記者劉星君／攝影

「左顧右盼偏執的幻想，我問你、我問你要不要吃哈密瓜」，一曲要不要吃哈密瓜，全場大合唱聲音環繞整座屏東公園，屏東縣7所高中生發起熱音搖滾音樂節今下午熱血開唱，即使傍晚遇到大雨，仍澆不息學生們的熱情，堅持等到雨停後，繼續搖滾開唱。

屏東縣長潘孟安今傍晚現身，剛好今年學生總召之一也叫做「夢安」，當「孟安」遇到「夢安」，潘孟安說，「夢安」的名字比較浪漫，七個學校，每個學校有一個總召，負責統籌該所學校表演的節目，學生們自主籌辦，展現青春不留白精神。

潘孟安說，連續6年舉辦熱音搖滾，屏東縣的百年公園以前年輕人不走進來，婦女朋友晚上不敢在這邊逗留，經過整頓，修繕，青少年中心充分發揮讓青年孩子創意平台，提供表演空間，學生們們求學時有更多元空間，看見屏東學子的活力，也留下多采多姿的學習回憶。

今年主題「手搖熱音、搖滾ㄧ夏」，活動主題創意發想，來自學生們團練默契，團練一定手拿一杯手搖，不能喝冰的人就喝手搖熱飲，靈感一來「手搖熱飲諧音就是手搖熱音」，熱音與手搖的搭配產出「手搖熱音、搖滾ㄧ夏」成為今年的主題。

屏東縣政府社會處指出，7所學校來自屏北高中、屏榮高中、屏東高中、屏東女中、潮州高中、大同高中、東港高中，學生自主籌辦，讓懷抱著音樂夢想學生們，有專屬的演出舞台。

參與學生大同高中熱音社范夢安說，青少年中心提供熱音社練團平台、設備，謝謝縣府提供資源，讓學生們運用。屏東高中熱音社葉定樺說，演出培養舞台經驗，看到其他所學校的演出，有不同表演方式，展現平常所學，是個很棒的平台，玩音樂抒發課業壓力。

屏東縣7所高中生發起熱音搖滾音樂節今下午熱血開唱，屏東縣長潘孟安（右三）傍晚熱情現身，學生們開心跟縣長阿伯合照。記者劉星君／攝影
屏東縣7所高中生發起熱音搖滾音樂節今下午熱血開唱，屏東縣長潘孟安（右三）傍晚熱情現身，學生們開心跟縣長阿伯合照。記者劉星君／攝影
屏東縣7所高中生發起熱音搖滾音樂節今下午熱血開唱，屏東縣長潘孟安（中）傍晚熱情現身，學生們開心跟縣長阿伯合照。記者劉星君／攝影
屏東縣7所高中生發起熱音搖滾音樂節今下午熱血開唱，屏東縣長潘孟安（中）傍晚熱情現身，學生們開心跟縣長阿伯合照。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 潘孟安

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