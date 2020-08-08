影／簡文秀今開唱 2000多樂迷戴口罩一起高歌
受國父紀念館邀請，聲樂家簡文秀今下午於國父紀念館大會堂舉行「情深依舊-簡文秀說唱答問」講座，除以悠揚歌聲撫慰疫情期間的惶惶人心，更首度與戴著口罩的2000多人一同高歌，簡文秀會前受訪時表示，「第一次跟2000多人一起唱歌，心情複雜，本來不感到緊張，但昨天一直擔心大家怎麼戴口罩唱歌，結果歌迷們都說沒問題！」
簡文秀說，講座訂在父親節是偶然，卻也是巧合，因為如果沒有她的父親，她就不會走上聲樂這條路，同時，新冠肺炎疫情嚴峻，大家心情都不好，因此想邀請大家同唱，唱出希望、健康，以及期盼的未來。
簡文秀笑說，自己從8歲開始唱歌，今天是第一次跟2000多人一起開唱，心情複雜，本來不感到緊張，但昨天一直想著大家戴口罩怎麼開口唱，結果歌迷都說沒問題，更在一周內索票一空，現在還有幾百人在外頭排隊遞補，她認為，疫情期間KTV不容易去，帶大家唱歌的公益活動更值得推廣。
國父紀念館館長梁永斐表示，這是國父紀念館建館48年以來，文化講座首次辦在大會堂，吸引超過2000人參與，除優先給護理人員、弱勢團體，自由索票的票券則是秒殺，可見簡文秀老師的能量跟社會影響力，他稱簡文秀不僅是音樂家、教育家，其情懷與熱衷公益更像是宗教家、慈善家。
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