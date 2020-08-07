「大稻埕逍遙遊走一次少一次」莊永明過世 導覽成絕響

台灣文史專家、作家莊永明今天上午辭世，享壽79歲，他出生大稻埕，被公認是台灣民間史料收藏最豐富的研究者，他常說「大稻埕逍遙遊走一次少一次」，今年8月第一周停辦，7月成了莊永明導覽最終場，不少網友紛紛在網路上留言悼念，表示「真的太突然！」、「永遠懷念」。

台北霞海城隍廟1997年起開辦「大稻埕逍遙遊」，每月免費舉辦2次，帶領民眾走訪大稻埕慈聖宮、永樂市場、王有記茶行、法主公廟等文史古蹟，莊永明也擔任導覽員，每月第一周都由他主講。

台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，莊老師在大稻埕導覽絕對超過上千場，跟廟也合作超過500期，莊老師過世消息來的很突然，7月他還有帶導覽，8月因身體微恙暫停一次，沒想到竟是天人永隔。

吳孟寰說，莊永明對台灣歌謠頗有研究，很喜歡《望春風》、《雨夜花》，《雨夜花》作詞人李臨秋晚年時，也曾跟莊永明談論過歌謠故事，目前有和家屬聯繫，據他了解，家屬有意替莊永明老師舉辦紀念音樂會，廟方也會全力協助。

莊永明是台灣知名文史學者，1970年帶在文壇崛起，常在報章雜誌中發表文章。過去他也應邀在媒體寫專欄，整理台灣本土文化，也因此得到「台灣第一」的稱號。

莊永明著作多達50多冊，包括「台灣第一」、「台灣紀事」、「台北老街」、「台灣鳥瞰圖」、「台灣醫療史」以及三大本「台灣世紀回味」，還出版過台灣歌謠及有聲書。