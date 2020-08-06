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新北看得見看不見的美術課 帶偏鄉學童用地瓜玩藝術

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立美術館暑假期間到金山、萬里分館為北海岸學童帶來不一樣的藝術體驗課，即日起受理報名。圖／新北市立圖書館提供
新北市立美術館暑假期間到金山、萬里分館為北海岸學童帶來不一樣的藝術體驗課，即日起受理報名。圖／新北市立圖書館提供

新北市立美術館暑假期間化身陪讀天使，到金山、萬里分館為北海岸學童帶來不一樣的藝術體驗課，8月20日將帶小朋友利用金山地瓜拓印專屬藝術身高尺，課程免費，即日起受理報名。

新北市立美術館籌備處主任于玟表示，市立美術館以「全民美術館」角度出發，籌備期間除透過館校合作計畫，邀藝術家與教育現場老師一起開發有趣的美術課，更設計9個「看得見看不見的美術課」國小教案。

于玟說，「看得見看不見的美術課」結合偏鄉圖書館陪讀活動，帶偏鄉學童透過有趣的藝術體驗及互動的方式，感受生活中的藝術，同時對美術館及藝術文化產生興趣，散播藝術教育種子。相關活動資訊與詳細報名方式，可上新北市立圖書館網站(http://www.library.ntpc.gov.tw)查詢，或電洽金山分館(02)2498-4714、萬里分館(02)2492-4490。

萬里分館主任蕭千惠表示，偏鄉地區不像都市有美術館，學童較缺乏接觸藝術的管道，因此特別利用暑假期間，邀請目前正在籌備中的新北市立美術館到圖書館擔任陪讀天使，帶小朋友踏入藝術殿堂，一方面能有機會接觸藝術，另一方面認識在地文化特色。

新北市立美術館暑假期間到金山、萬里分館為北海岸學童帶來不一樣的藝術體驗課，即日起受理報名。圖／新北市立圖書館提供
新北市立美術館暑假期間到金山、萬里分館為北海岸學童帶來不一樣的藝術體驗課，即日起受理報名。圖／新北市立圖書館提供

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