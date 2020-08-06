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疫情入畫 金龍國小創作汐止火車站展出

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍國小藝文展選在汐止火車站登場，近50件得獎畫作，疫情期間生活戴口罩畫了進去。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍國小藝文展選在汐止火車站登場，近50件得獎畫作，疫情期間生活戴口罩畫了進去。 圖／觀天下有線電視提供

雖然是放暑假，不過，為了讓孩子們的作品能夠讓更多人看到，今(6)日汐止區金龍國小藝文展選在汐止火車站登場，近50件得獎畫作，疫情期間生活戴口罩畫了進去，並且安排學生帶來精彩的才藝表演，為活動揭開序幕。

金龍國小校長呂金榮表示，為了讓小朋友的作品增加能見度，金龍國小暨家長會第一屆藝文展，選在人來人往的火車站舉行，開幕式也由學校社團帶來管樂、弦樂、拉丁舞等音樂舞蹈表演，讓孩子們展現動靜皆宜的才藝。

金龍國小家長會長劉俊男指出，金龍國小的社團一直以來都很欣欣向榮，我們今年的想法是把學校優秀的社團帶出來，讓更多汐止的人可以看到金龍優秀的演出。

在火車站廣場的演出，不但有家長出席，也有許多路過或要搭火車的民眾都停下腳步欣賞，市議員張錦豪也到場看看學生們精彩的演出，至於重頭戲，走進汐止火車站售票大廳，右手邊原本單調的白色牆面，現在已經掛上了代表金龍國小的繪畫創作，小朋友將天馬行空的創意用畫筆呈現，像是第二名的畫作，就將今年的疫情期間生活戴口罩畫了進去，而對於作品能在火車站展出，孩子們都好開心。

市議員張錦豪說，今天是活動的開幕式，看到很多金龍國小優秀的社團在這裡做表演，希望汐止打造成一個很多藝文、美術、社團的城市，呈現多元藝文的環境，而不止表演精彩，這次金龍國小展出包括前三名及優選及佳作等近五十件作品，這次在汐止火車站的展出，一直到9月底，也歡迎大家經過時不妨停下腳步，看看孩子們繽紛的創作。

汐止 火車站 疫情

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