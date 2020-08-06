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公所走廊變藝廊！ 台南六甲松鶴藝文走廊開展

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲區公所將走廊變「藝廊」，將公所2樓廊道成立「松鶴藝文走廊」辦理藝文創作展覽，辦公環境增添藝文氣息的氛圍，同時讓藝術創作者多一個展覽的空間。

今天開幕首展為六甲區內著名廟宇及老屋創作作品展，畫作為六甲區公所行政課同仁蔡慧璟發揮自身手畫才藝，一筆一劃細膩刻畫出廟宇風華及老屋幽情，包括蘇俊雄大法官老家9月11日名人故居掛牌、毛昭川醫師故居斥資500萬整修，預定年底完工；作品搭配由區長陳啓榮靈感創作的詩詞，作品畫風清新詩詞細膩，二合一融合互襯的創作，更顯加成效果。

區長陳啓榮表示，他到任第二年盤點六甲區公所空間，整合資源，讓原本暗黑的閒置走廊空間活化運用，創造出一個適合書法、攝影、油畫、藝文創作等多元性的展示區。

陳啓榮說，取名「松鶴藝文走廊」是採六甲區在地產物落羽松、火鶴為命名，「松羽美景落凡間，藝術珍品六甲展，鶴鶴有名秘景點，文化瑰寶千里傳」，由區長陳啓榮題詩，尤俊德老師書寫），同時更代表公部門追求最高服務品質的精神指標。

「六甲松鶴足用心」，松鶴也有「尚好」之意，陳啓榮熱情邀請民眾一起來「品味」藝文、提升生活「品質」、創造生命價值，讓生活藝術化，藝術生活化，一起努力讓六甲轉化為共創、共享、共賞的新「人文六甲」!

松鶴藝文走廊畫展展期自即日起至10月06日止。開展時間:配合公所上班時間，上午09:00-16:00，例假日及中午12:00-13:00休息。

公所藝文廊道也歡迎各界藝文創作者預約展覽，借展方式採前三個月預約，聯絡窗口行政課蔡蕙璟，連絡電話:06-6982001轉706

台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」，首展是老屋及古廟。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮將公所二樓走廊變「藝廊」，首展是老屋及古廟。記者吳淑玲／攝影

文創 老屋 落羽松

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