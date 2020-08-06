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吳鴻麟獎學金邁入30年 獎助4千多名學生
吳鴻麟先生紀念獎學金由前縣長吳鴻麟捐資而成，今天在桃園市政府舉行頒獎典禮，獲獎學生共184人。吳鴻麟其子孫吳伯雄、吳志揚也蒞臨現場，桃園市長鄭文燦也受邀出席，讓桃園歷任3屆首長難得同框的畫面再次出現。
曾任第四屆桃園縣縣長的吳鴻麟，自民國79年起捐資桃園市政府設立獎學金，23年前過世後，由曾任第七屆桃園縣長的兒子吳伯雄接手，30年來每年皆發放吳鴻麟先生紀念獎學金，鼓勵年輕學子。
就讀迴龍國中小的學生蔡欣婷，自參加技藝班後發現自己對車床有興趣，去年更於國中技藝教育競賽獲得車床組第2名，是車床組賽程中唯二的女選手，表現相當亮眼，今天再度獲頒吳鴻麟先生紀念獎學金國中技藝競賽組。
傳統觀念來說，車床工作多為男性從事，蔡欣婷則反駁說，女性在該領域才占優勢，擁有細心、耐心等優點，在操作上能更為精準。
成功工商學生劉昀杰，自出生起腳部萎縮、行動不便，但身心障礙並沒有打壓他，即便自己行動不便，不過但凡自己能做到的事他從不麻煩別人。
劉昀杰表示，不少身心障礙的人難免都會遇到歧視，但同學們對他都相當友善，遇到障礙物、下樓梯時都會留意著他，從旁稍微扶他，讓他非常感動，他說，在高中3年裡同學們幫助他相當多，很謝謝有他們。
桃園市長鄭文燦致詞表示，吳鴻麟先生紀念獎學金是桃園市政府金額最高、歷史最久的獎學金，自民國79年成立，吳伯雄又將獎學金擴大為5千萬元，由市府以專戶保管，利用每年的基金利息收入，獎勵桃園的學子們。
鄭文燦說，吳鴻麟先生紀念獎學金30年來每年都舉行，已經獎助4000多名學生，有很多同學是經過不少磨練才獲得，或在學習成績上有出類拔萃的表現，希望能勉勵學生、培育年輕人才。
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