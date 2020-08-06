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高美館中山大學共創美學課程 探索世界城市藝術場域

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
無垢舞蹈劇場在高美館《靜河流深》開幕式演出。圖／高美館提供
無垢舞蹈劇場在高美館《靜河流深》開幕式演出。圖／高美館提供

高雄市立美術館與中山大學攜手跨界打造「城市藝術場域探索與實踐」課程，今年開班，即日起至8月17日開放報名。授課團隊結合雙邊機構專業人員，將在課堂中帶領學員探索世界文化首都的藝術場域，並從城市策展實踐中活化高雄地方創生價值。

高美館長李玉玲表示，課程限量開放6名對外名額，希望透過學員與中山在校生共學成長的機制，激盪出多元城市創意火花，也讓大眾感受高美館邁入新型態美術館的蛻變新生之路。

「城市藝術場域探索與實踐」課程，創新結合世界各國城市空間與藝術場域鑑賞、高雄城市場域實地踏查，與地方創生策展實作。高美館近年來與世界各大美術館攜手打造經典展覽，學員將在課堂中悠遊在地到國際，透過高雄市立美術館、義大利佛羅倫斯的烏菲茲美術館、西班牙畢爾包的古根漢美術館等案例，暢遊世界各大博物館級城市故事，深度了解藝術場域與當代城市生活的交互影響。

學員可在課堂中，親訪高雄城市不同種類的藝術場域，包含高美館以及高雄後工業社區前鎮新草衙等。課程的重頭戲將是年末於中山西灣學院創意實踐基地舉行的城市策展實作，學生將給予高雄在地後工業城市的藝術基因當代新詮釋。

課程設計者中山大學西灣學院助理教授趙可卿表示，此次在課程設計具有三個層次的目的，從個人角度出發，培育學生創造力、美感品味、表達與溝通能力；對機構而言，則可內部優勢化中山大學與高美館雙方的社會影響力，並實踐教育與藝術創新；最後希望能為高雄城市帶來富含美與創造力的嶄新想像，透過藝術文化活動實踐地方價值再創。有興趣的民眾可至中山大學進修推廣部查詢簡章並報名 https://reurl.cc/exYlyx 。

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