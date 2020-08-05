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走了17年 嘉義縣首辦國中新生亂數常態編班

中央社 / 嘉義縣5日電

17年前教育部推動國中常態分班，嘉義縣到今年才真正落實，今天在太保國中辦理首次國中一年級新生電腦亂數編班，讓每個孩子享有相同的基本學習資源。

依據現行規定，國民小學及國民中學各年級應實施常態編班，編班作業可由地方縣市政府辦理或各校自行辦理；以往嘉義縣採各校自行辦理，但有部分學校的作業長期缺乏公開透明，造成學習資源分配不平均、未重視學生多元能力，學生遭歧視產生偏差行為等陳情頻傳。

嘉義縣教育處長陳添丁接受中央社記者訪問表示，今年嘉義縣首次由縣政府集中辦理縣內28所公私立國中及完全中學國中部的1年級新生電腦亂數編班，落實教育部17年前（民國92年）就要求的常態分班。

陳添丁說，像台南市及南投縣早已公開編班作業，嘉義縣走了好久，才到這一步。

陳添丁表示，目前國中升學方式，除了學科外，又採計品德表現、運動體能、興趣表現等，常態編班符合多元升學需求。況且其他縣市都常態編班，沒理由嘉義縣就處不利位置。常態編班符合當前教育理念，社會本身就是常態分布，職場上也不會依課業成績好壞分類。

縣長翁章梁表示，常態分班能落實教育平權，保障每個孩子的學習權益，學校教育不能只偏重智育學習。教育宗旨是培養德、智、體、群、美五育均衡發展，五育中以德為首，孩子要學習的是品德與對人的尊重。

翁章梁指出，縣府將持續推動教師增能，加強教師進行多元化教學的能力，針對不同特性的孩子，實施差異性的教學與多元評量，跳脫傳統教學和紙筆測驗的框架，幫助孩子成就亮點。

教育處指出，教育部92年即擬定落實國民中學常態編班實施計畫，提供每一位學生最佳學習環境與身心發展。

嘉義 教育部 翁章梁

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