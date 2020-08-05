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祖孫一起玩科學 阿嬤的魔法廚房8月底登場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科教館8月30日將舉行「科思創祖孫科學營」，以「阿嬤的魔法廚房」為共融主題，於科教館化學實驗教室，帶領祖孫動手玩科學，報名截止日為8月16日。圖／科教館提供
科教館8月30日將舉行「科思創祖孫科學營」，以「阿嬤的魔法廚房」為共融主題，於科教館化學實驗教室，帶領祖孫動手玩科學，報名截止日為8月16日。圖／科教館提供

教育部訂每年8月第四個星期日為「祖父母節」，士林科教館表示，8月30日將舉行「科思創祖孫科學營」，以「阿嬤的魔法廚房」為共融主題，於科教館化學實驗教室，帶領祖孫動手玩科學，報名截止日為8月16日。為促進祖孫活動，此營隊不開放父母入場。

科教館表示，今年營隊以「阿嬤的魔法廚房」為主題，帶領大小朋友一起探索廚房裡的科學魔法，並透過演示實驗「椪糖」，來體會食物製作時可能會產生的物理與化學變化。再延續「椪糖」裡學到的科學知識，透過螺旋式的課程設計，進行後續的小蘇打火箭與彩色液體疊疊樂的密度實驗。

為讓大小朋友都能在課堂上輕鬆學習並達到祖孫共融的目的，科教館表示，實驗採祖孫兩人一組共同完成，活動手冊也以圖像化的步驟方式輔以文字與注音讓祖孫在閱讀上更為輕鬆。

台灣科思創總經理李銘城說，去年舉行第一屆的祖孫科學營，當孫子女們發現祖父母也能和他們一起完成實驗並學科學時，他們看祖父母的眼神也變得不一樣。主辦單位期待透過這個營隊，鼓勵長者動腦並倡導終身學習，更希望透過孩子的活潑在共融實驗中激活祖孫互動，藉由更認識彼此，迸出更多隔代相處的愛和火花，同時在孩子心中播下熱情的科學種子。

規畫此活動的台中教育大學科學教育與應用學系教授許良榮說，不同於傳統的科教活動，科思創率先打造的祖孫科學營隊，跨世代的組合不僅鼓勵終身學習的理念，更同時縮短了孩子、長輩及科學三方的距離，可說是科學教育上的一大創新。

科教館館長陳雪玉說，科教館致力推動「全齡的科教館」，近幾年陸續爭取到經費，更新軟硬體設施以兼顧各年齡層民眾的需求，並達到「全民學科學、玩科學，進而愛上科學」的期許。

阿嬤 教育部

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