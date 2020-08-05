宜蘭吳沙國中全國輕艇賽事大放異彩 勇奪24金9銀11銅

宜蘭輕艇選手在今年舉辦的全國輕艇賽事屢創佳績，其中「全國輕艇競速錦標賽」13金5銀7銅、「全國大專暨中等學校輕艇錦標賽」8金4銀4銅、「全國激流錦標賽暨2022杭州亞運培訓隊選拔」3金，接連在各項輕艇賽事中，共囊括24金9銀11銅的全國最佳成績，今天縣府到校頒贈獎勵金，鼓勵優秀選手。

宜蘭縣唯一負責培訓輕艇選手的吳沙國中，這次在全國輕艇競速錦標賽中奪下13金5銀7銅的大會最佳成績，其中表現最亮眼是游欣玲，她在個人包辦國中女生組與青少年女子組所有K艇金牌，而宜蘭縣在這項賽事中也達成四連霸，締造台灣輕艇賽史上第一次的四連霸冠軍輝煌紀錄。

「全國激流錦標賽暨2022杭州亞運培訓隊選拔」，宜蘭派2位菁英出賽，奪下3面金牌，吳沙國中吳亭儀與游鎧謙選手在去年就是該項目的國中組冠軍選手，此次表現依舊亮眼，其參加的各比賽項目也全數奪下金牌；吳亭儀選手更是在激流標桿與靜水標桿項目，展現高超過桿與控船技巧，她在個人C艇與個人K艇皆奪下金牌，完成冠軍連霸，更有機會以大會成績入選「2022杭州亞運輕艇激流培訓隊」，這將會是國內輕艇運動之中，極少數以15歲小小年紀就取得亞運培訓隊資格的選手。

林姿妙今天頒發獎勵金時表示，吳沙國中是培訓宜蘭縣輕艇選手的搖籃，很感謝這支輕艇隊有學校及家長會的支持，總教練廖學滏與游志偉教練、林裕堯教練和黃旭舜教練等教練群的用心訓練及帶領之下，不管是縣賽、全國賽甚至是國際賽都闖出相當優異的成績；此外，今年黎明國小畢業生江峰邦報考吳沙國中體育班，考上後隨即參加隨隊練習，在今年全國輕艇競速錦標賽的少年男子組奪下1金1銀的好成績，也順利拿下少年男子組的團體錦標冠軍。

未來縣府將與吳沙國中、宜蘭縣體育會輕艇委員會計畫把輕艇運動向國小端紮根，讓更多有興趣的學生接觸輕艇運動，建立完整培育制度留住選手，使宜蘭最引以為傲的水上運動得以永續發展，培訓更多水域運動國手，為宜蘭、為台灣爭取榮譽。