快訊

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

徐永明：為了時力大局 即刻退出時代力量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭吳沙國中全國輕艇賽事大放異彩 勇奪24金9銀11銅

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭輕艇選手在今年舉辦的各項全國輕艇賽事中，共囊括24金9銀11銅的全國最佳成績，縣府計畫要把這項運動向國小紮根。圖／縣府提供
宜蘭輕艇選手在今年舉辦的各項全國輕艇賽事中，共囊括24金9銀11銅的全國最佳成績，縣府計畫要把這項運動向國小紮根。圖／縣府提供

宜蘭輕艇選手在今年舉辦的全國輕艇賽事屢創佳績，其中「全國輕艇競速錦標賽」13金5銀7銅、「全國大專暨中等學校輕艇錦標賽」8金4銀4銅、「全國激流錦標賽暨2022杭州亞運培訓隊選拔」3金，接連在各項輕艇賽事中，共囊括24金9銀11銅的全國最佳成績，今天縣府到校頒贈獎勵金，鼓勵優秀選手。

宜蘭縣唯一負責培訓輕艇選手的吳沙國中，這次在全國輕艇競速錦標賽中奪下13金5銀7銅的大會最佳成績，其中表現最亮眼是游欣玲，她在個人包辦國中女生組與青少年女子組所有K艇金牌，而宜蘭縣在這項賽事中也達成四連霸，締造台灣輕艇賽史上第一次的四連霸冠軍輝煌紀錄。

「全國激流錦標賽暨2022杭州亞運培訓隊選拔」，宜蘭派2位菁英出賽，奪下3面金牌，吳沙國中吳亭儀與游鎧謙選手在去年就是該項目的國中組冠軍選手，此次表現依舊亮眼，其參加的各比賽項目也全數奪下金牌；吳亭儀選手更是在激流標桿與靜水標桿項目，展現高超過桿與控船技巧，她在個人C艇與個人K艇皆奪下金牌，完成冠軍連霸，更有機會以大會成績入選「2022杭州亞運輕艇激流培訓隊」，這將會是國內輕艇運動之中，極少數以15歲小小年紀就取得亞運培訓隊資格的選手。

林姿妙今天頒發獎勵金時表示，吳沙國中是培訓宜蘭縣輕艇選手的搖籃，很感謝這支輕艇隊有學校及家長會的支持，總教練廖學滏與游志偉教練、林裕堯教練和黃旭舜教練等教練群的用心訓練及帶領之下，不管是縣賽、全國賽甚至是國際賽都闖出相當優異的成績；此外，今年黎明國小畢業生江峰邦報考吳沙國中體育班，考上後隨即參加隨隊練習，在今年全國輕艇競速錦標賽的少年男子組奪下1金1銀的好成績，也順利拿下少年男子組的團體錦標冠軍。

未來縣府將與吳沙國中、宜蘭縣體育會輕艇委員會計畫把輕艇運動向國小端紮根，讓更多有興趣的學生接觸輕艇運動，建立完整培育制度留住選手，使宜蘭最引以為傲的水上運動得以永續發展，培訓更多水域運動國手，為宜蘭、為台灣爭取榮譽。

體育 林姿妙 菁英

延伸閱讀

影／網KUSO雪隧檢討報告狠酸部長 林佳龍：製造爭議

東奧模擬賽／宜蘭特訓2星期 最強混雙默契加溫

這縣市觀光人潮比宜蘭還誇張 名店全在排隊超崩潰

影／宜蘭南方澳驚傳火燒船並波及鄰船 搶滅火無人傷亡

相關新聞

校園我最棒／全國高中電競聯賽 東泰再奪冠

新竹縣東泰高中電競隊日前參加LSC（英雄聯盟）第3屆校園電子競技聯賽決賽，再次奪得高中職組冠軍，年底將代表台灣赴烏克蘭參...

宜蘭吳沙國中全國輕艇賽事大放異彩 勇奪24金9銀11銅

宜蘭輕艇選手在今年舉辦的全國輕艇賽事屢創佳績，其中「全國輕艇競速錦標賽」13金5銀7銅、「全國大專暨中等學校輕艇錦標賽」...

多采世界Fun手寫 竹警作文營融入桌遊快樂學習

新竹市警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式，評選3名表現優異學生林詩穎、楊宜瑾及廖芸彤，3名...

淡水區公所辦兒童夏令營 遊戲中學寫作

新北市淡水區公所日前舉辦「暑期兒童作文夏令營」，吸引近60名國小中高年級學生參加，夏令營雖以作文為名，但學生不只寫作，還...

會考生活英語／【娛樂篇】 夏日博覽會

★ 單字 1. fair [fɛr] n. 博覽會（國中挑戰800字） 2. event [ɪˋvɛnt] n. 活動；事件（國中挑戰800字）

東泰高中奪全國高中電競聯賽冠軍 年底赴烏克蘭世界賽

新竹縣東泰高中電競隊近期參加LSC第三屆校園聯賽決賽，再次奪得高中職組冠軍，年底將代表台灣赴烏克蘭參加2020年ISF世...

清水東山國小操場整建開工 蔡其昌：將是最棒生日禮物

台中市清水區東山國小獲教育部經費補助，操場將整建，今天舉行工程開工祈福典禮，總經費530萬，預計年底約11月完工，剛好是...

迷你小學有夠棒 台南玉山國小抱得全國體育大獎

體育署公布109年度獎勵學校體育績優團體及個人獎項獲獎名單，台南市獲得績優學校國中組及國小組、教學傑出個人獎及活動貢獻個...

學生激增 台中旭光國小新建33教室

少子化減班嚴重，台中卻有逆勢成長學校；烏日高鐵重劃區發展快速，移入人口大增，轄區的旭光國小須增建教室，昨動土一口氣新建3...

校園英雄榜／再興學童有愛 捐髮助癌友

「我的頭髮並沒有浪費掉，而是被運用在更有需要的人身上。」台北市再興小學重視品德教育，師長教導孩子行有餘力時，樂於幫助別人...

校園英雄榜／射擊金牌陳俞如 想挑戰亞運

林口高中射擊隊長陳俞如今年6月在全國梅花盃射擊錦標賽高中組拿下金牌、社會組拿下銀牌，不僅如此，學校段考成績都在班上名列前...

許孩子雲端未來 派思客教育團隊舉辦科學夏令營

派思客教育團隊暑假科學營日前圓滿結束，兩天活動包含不插電程式設計邏輯、Scratch 程式設計、3D 列印XYZ 模組應...

熱門新聞

花蓮市公托家園將啟用 收托2歲以下嬰兒今起受理登記

新課綱上路一年 高中師抗議過勞

學生團保改由政府負擔理賠盈虧 300萬學童受益

宋代看起很弱…人民卻很歡樂 會買會玩、GDP比唐代更強

英聽、學測、指考 不再寄考試通知

安親班老師疑放任小學生馬路追車 嘉縣教育處介入調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。