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多采世界Fun手寫 竹警作文營融入桌遊快樂學習

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式。圖／市警局提供
新竹市警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式。圖／市警局提供

新竹警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式，評選3名表現優異學生林詩穎、楊宜瑾及廖芸彤，3名勤學進步學生劉芸希、陳羿璇、林睿騏，分別頒發獎狀及圖書禮券鼓勵。

市警局指出，竹風扇暑快樂作文研習營已邁入第11年，結合中央獅子會、國際獅子會300-G1區各分會、國際蘭馨交流協會、虎林國中及聯合報辦理，少年隊隊長陳豪傑及虎林國中校長謝大才勉勵參與學員，還分享自身的學習經驗。

中央獅子會積極投入關懷青少年工作，熱心公益，對這項活動深表贊同，已連續7年協助，為讓學生有機會勤練文筆、肯定自我，更結合國際獅子會300-G1區各分會、國際蘭馨交流協會與市警局持續推動這項活動。

市警局指出，現在很多學生都不願動腦筋下筆寫文章，要寫出好文章，需大量的閱讀、揣摩、不斷練習，協辦單位聯合報為激發學生的研習興趣，以多采世界Fun手寫為研習主題，並在作文教學中融入桌遊讓寫作更有趣。

學員的學習回饋單大多反應很有趣、很好玩、訓練思考、提升作文及語言表達能力，課程也讓學生產生強大吸引力，對寫作也有不同的觀感，不再是困難且令人畏懼的，藉由作文老師專業、最夯的桌遊教學，學生覺得有趣，也大大提升語文程度及寫作能力。

市警局少年隊也在結業式辦理預防犯罪宣導有獎徴答，向學生宣導防制少年涉毒及販（運）毒、被吸收加入幫派、參與詐欺集團、被利用從事色情行業等觀念，避免青少年被引誘犯罪或被害。

新竹市警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式。圖／市警局提供
新竹市警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式。圖／市警局提供
新竹市警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式，頒獎表揚表現優異的學生。圖／市警局提供
新竹市警察局今天在虎林國中辦理暑期青春專案竹風扇暑快樂作文研習營結業式，頒獎表揚表現優異的學生。圖／市警局提供
新竹市警局少年隊長陳豪傑（左）利用結業式進行預防犯罪宣導及有獎徴答。圖／市警局提供
新竹市警局少年隊長陳豪傑（左）利用結業式進行預防犯罪宣導及有獎徴答。圖／市警局提供

桌遊 警察 新竹

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