淡水區公所辦兒童夏令營 遊戲中學寫作

新北市淡水區公所日前舉辦「暑期兒童作文夏令營」，吸引近60名國小中高年級學生參加，夏令營雖以作文為名，但學生不只寫作，還有上台練口語表達，學生從有趣的活動中學到各種新功夫。

淡水區長巫宗仁表示，這次是第四度與聯合報合辦寫作班，今年課程主題是「推廣性別平等觀念」，他提醒學員要學習異性彼此尊重，長大才會懂得如何與異性相處。

舉辦寫作班的另一個目的是增加學員的閱讀能力，巫宗仁強調，語文能力增加，自然就能了解書本內容，不過寫作班不只教寫作文，更重要的訓練表達能力，教你如何將眼睛看到的、耳朵聽到的、鼻子聞到的、嘴巴嘗到的、心裡感受到的感覺，透過寫作技法來表達。