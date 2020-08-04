快訊

菲律賓入境機場普篩9天 莊人祥：曾漏掉一個確診病例

情聖還是渣男？費里尼為何要拍歐洲第一風流才子？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水區公所辦兒童夏令營 遊戲中學寫作

聯合報 / 教育事業部
新北市淡水區公所的舉辦「暑假兒童寫作夏令營」日前結業，區長巫宗仁(後排中)和參加的同學合照。圖／教育事業部
新北市淡水區公所的舉辦「暑假兒童寫作夏令營」日前結業，區長巫宗仁(後排中)和參加的同學合照。圖／教育事業部

新北市淡水區公所日前舉辦「暑期兒童作文夏令營」，吸引近60名國小中高年級學生參加，夏令營雖以作文為名，但學生不只寫作，還有上台練口語表達，學生從有趣的活動中學到各種新功夫。

淡水區長巫宗仁表示，這次是第四度與聯合報合辦寫作班，今年課程主題是「推廣性別平等觀念」，他提醒學員要學習異性彼此尊重，長大才會懂得如何與異性相處。

舉辦寫作班的另一個目的是增加學員的閱讀能力，巫宗仁強調，語文能力增加，自然就能了解書本內容，不過寫作班不只教寫作文，更重要的訓練表達能力，教你如何將眼睛看到的、耳朵聽到的、鼻子聞到的、嘴巴嘗到的、心裡感受到的感覺，透過寫作技法來表達。

新興國小三年級盧宗佑說，他本來很不會寫長篇作文，夏令營的聯合報寫作班講師趙文霙教大家可用對話來豐富文章。文化國小三年級的潘逸蓁說，老師透過繪本、影片及故事接龍等遊戲教寫作的方式很生動，「原來作文課也可以這麼有趣」。

新北市淡水區公所的舉辦「暑假兒童寫作夏令營」日前結業，區長巫宗仁(後排中)為同學頒發結業證書。圖／教育事業部
新北市淡水區公所的舉辦「暑假兒童寫作夏令營」日前結業，區長巫宗仁(後排中)為同學頒發結業證書。圖／教育事業部

夏令營 淡水

延伸閱讀

中職／悍將夏令營開訓 陳金鋒喊話享受棒球

浙江高考滿分作文狂用生僻詞 作家：辭不配位

孩子補作文，補到只會寫咒文？

及早培養學術倫理 重建誠信社會

相關新聞

淡水區公所辦兒童夏令營 遊戲中學寫作

新北市淡水區公所日前舉辦「暑期兒童作文夏令營」，吸引近60名國小中高年級學生參加，夏令營雖以作文為名，但學生不只寫作，還...

會考生活英語／【娛樂篇】 夏日博覽會

★ 單字 1. fair [fɛr] n. 博覽會（國中挑戰800字） 2. event [ɪˋvɛnt] n. 活動；事件（國中挑戰800字）

東泰高中奪全國高中電競聯賽冠軍 年底赴烏克蘭世界賽

新竹縣東泰高中電競隊近期參加LSC第三屆校園聯賽決賽，再次奪得高中職組冠軍，年底將代表台灣赴烏克蘭參加2020年ISF世...

清水東山國小操場整建開工 蔡其昌：將是最棒生日禮物

台中市清水區東山國小獲教育部經費補助，操場將整建，今天舉行工程開工祈福典禮，總經費530萬，預計年底約11月完工，剛好是...

迷你小學有夠棒 台南玉山國小抱得全國體育大獎

體育署公布109年度獎勵學校體育績優團體及個人獎項獲獎名單，台南市獲得績優學校國中組及國小組、教學傑出個人獎及活動貢獻個...

學生激增 台中旭光國小新建33教室

少子化減班嚴重，台中卻有逆勢成長學校；烏日高鐵重劃區發展快速，移入人口大增，轄區的旭光國小須增建教室，昨動土一口氣新建3...

校園英雄榜／再興學童有愛 捐髮助癌友

「我的頭髮並沒有浪費掉，而是被運用在更有需要的人身上。」台北市再興小學重視品德教育，師長教導孩子行有餘力時，樂於幫助別人...

校園英雄榜／射擊金牌陳俞如 想挑戰亞運

林口高中射擊隊長陳俞如今年6月在全國梅花盃射擊錦標賽高中組拿下金牌、社會組拿下銀牌，不僅如此，學校段考成績都在班上名列前...

許孩子雲端未來 派思客教育團隊舉辦科學夏令營

派思客教育團隊暑假科學營日前圓滿結束，兩天活動包含不插電程式設計邏輯、Scratch 程式設計、3D 列印XYZ 模組應...

台南茄拔國小校長交接 創校百年首位女校長何麗玉

台南市善化區茄拔國小新卸任校長今天交接，卸任校長是第10任校長陳俊吉，新任校長何麗玉是茄拔國小創校百餘年來第一位女性校長...

台中海線國中小冷氣裝設 市議員施志昌為三校爭取經費

台中市議員施志昌今天到順天國中會勘電力改善與冷氣裝設工程，電力改善預計9月完工，冷氣將裝在36間教室，預定年底前完成，兩...

「𠊎講客」不要淪為死背 苗市擬辦生活客語團體競賽

「𠊎講客」運動績優單位上個月頒獎，苗栗縣政府及11個鄉鎮市公所獲獎，其中，縣府甲組優等獎勵金500萬元，乙組優等苗栗市、公館鄉，三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，各獲獎勵金100萬元，獲獎單位規畫獎金用途，苗栗市公所擬創新辦理國小生活客語團體競賽。

熱門新聞

搶地大戰！清大爭墓地 台科大收眷村

搬離都市換取更大校地 全台僅3所大學完成遷校

板橋準公共化幼兒園爆亂收費 怕留證據竟要家長付現金

擠！市區大學人均地僅1廁所 公校爭取空間墓地也不放過

教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

橫刀奪愛搶建國啤酒場校地？ 北科大喊冤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。