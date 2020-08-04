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桃市海湖小公托家園開幕 下午起受理12嬰幼托育抽籤
桃園市公設民營的蘆竹區海湖社區公共托育家園今天中午開幕，由市長鄭文燦主持按鈕啟用，這也是桃園第10個針對2月到2歲嬰幼兒托育設立的小公托家園，將招收嬰幼兒12人，鄭文燦說，桃園1年出生2萬2千個新生兒，可選擇公托、私托或保母，育兒津貼將朝總統蔡英文規畫0到5歲每人5千元邁進。
蘆竹海湖社區公共托育家園位在海湖活動中心成立，市府委託財團法人台灣幼兒早期教育協會營，空間設置適合幼兒活動、遊戲友善空間，由4名合格保母照顧12名嬰幼兒，鄭文燦開幕後，抽空抱起幼兒，與幼兒玩耍體驗一下幼兒照顧。
鄭文燦說，托育公共化是為解決少子化政策，他上任以來推出生育、育兒津貼，配合前瞻計畫公共托育家園補助，海湖是第10個小公托家園，目前全市12個公托中心，未來希望每生活圈都有公托中心，另只要社區、社宅有空間就設小公托家園，有合格專業保母照顧，讓年輕家庭負擔少一點。
市府社會局長鄭貴華說，小公托家園經費來自前瞻計畫，桃園分別在桃園、中壢、平鎮、龍潭、大園設置9個小公托家園，蘆竹海湖是第10個成立，接受滿2月到2歲前的12名嬰幼兒日間托育，每月9000元，今天下午到8月12日受理登記，14日10時抽籤，可洽市府社會局官網或海湖家園03-3543866。
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