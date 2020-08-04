東泰高中奪全國高中電競聯賽冠軍 年底赴烏克蘭世界賽
新竹縣東泰高中電競隊近期參加LSC第三屆校園聯賽決賽，再次奪得高中職組冠軍，年底將代表台灣赴烏克蘭參加2020年ISF世界高中電競聯賽。
東泰高中校務發展主任黃士祐表示，學校從2015年開始發展電競班，目前有7班約300人，去年ISF首次納入電競項目，東泰高中便拿下世界高中電競聯賽冠軍，其中一名選手林達緯也因此獲得保送，即將前往中央大學就讀。
黃士祐說，其實電競選手和一般人所想的不同，玩遊戲對他們來說並非一般休閒放鬆活動，除了保持學業外，和體育選手一樣要訓練，每天在電腦前長達5小時，非常不易。
學校除有專業電競教練指導技術，也相當注重培育學生團隊合作，讓這群原本不擅溝通的宅男們，比賽時能順利合作與溝通，獲得好成績也對未來錄取國立大學或進職業隊伍有很大的幫助。
黃士祐說，因去年冠軍隊伍選手因畢業或到職業隊伍發展等因素，只剩一名留下，參賽的6名選手林達緯、游峮崴、劉軒、邱明楷、林祐弘、郭貝益，扛著各隊虎視眈眈，以及衛冕冠軍壓力，仍展現了團隊紀律與個人能力結合，成功奪得冠軍二連霸。
其中參賽選手郭貝益家住嘉義，雖然已就讀嘉義的公立高中，但仍對電競有極大興趣，因在網路上結識東泰高中電競班學生，而下定決心轉學就讀，第一次參加比賽便獲選總決賽MVP，賽中即使受到對手挑釁，也穩固持續進攻，表現相當搶眼。他表示，雖然這次比賽有1敗，但要抱著不能氣餒心情，繼續比賽，他也會將這種心態帶到年底的世界賽，發揮應有的實力。
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