快訊

直播／今增1例新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

父親一怒掌摑 美魔女羅霈穎變「東區羅姐」致富傳奇

東泰高中奪全國高中電競聯賽冠軍 年底赴烏克蘭世界賽

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣東泰高中電競隊參加今年LSC第三屆校園聯賽決賽，奪得高中職組冠軍。圖／東泰高中提供
新竹縣東泰高中電競隊參加今年LSC第三屆校園聯賽決賽，奪得高中職組冠軍。圖／東泰高中提供

新竹縣東泰高中電競隊近期參加LSC第三屆校園聯賽決賽，再次奪得高中職組冠軍，年底將代表台灣赴烏克蘭參加2020年ISF世界高中電競聯賽。

東泰高中校務發展主任黃士祐表示，學校從2015年開始發展電競班，目前有7班約300人，去年ISF首次納入電競項目，東泰高中便拿下世界高中電競聯賽冠軍，其中一名選手林達緯也因此獲得保送，即將前往中央大學就讀。

黃士祐說，其實電競選手和一般人所想的不同，玩遊戲對他們來說並非一般休閒放鬆活動，除了保持學業外，和體育選手一樣要訓練，每天在電腦前長達5小時，非常不易。

學校除有專業電競教練指導技術，也相當注重培育學生團隊合作，讓這群原本不擅溝通的宅男們，比賽時能順利合作與溝通，獲得好成績也對未來錄取國立大學或進職業隊伍有很大的幫助。

黃士祐說，因去年冠軍隊伍選手因畢業或到職業隊伍發展等因素，只剩一名留下，參賽的6名選手林達緯、游峮崴、劉軒、邱明楷、林祐弘、郭貝益，扛著各隊虎視眈眈，以及衛冕冠軍壓力，仍展現了團隊紀律與個人能力結合，成功奪得冠軍二連霸。

其中參賽選手郭貝益家住嘉義，雖然已就讀嘉義的公立高中，但仍對電競有極大興趣，因在網路上結識東泰高中電競班學生，而下定決心轉學就讀，第一次參加比賽便獲選總決賽MVP，賽中即使受到對手挑釁，也穩固持續進攻，表現相當搶眼。他表示，雖然這次比賽有1敗，但要抱著不能氣餒心情，繼續比賽，他也會將這種心態帶到年底的世界賽，發揮應有的實力。

新竹縣長楊文科（右二）在主管會報上表揚參賽的選手林達緯（左）、林祐弘（左二）、郭貝益（右）。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（右二）在主管會報上表揚參賽的選手林達緯（左）、林祐弘（左二）、郭貝益（右）。記者陳斯穎／攝影

嘉義 烏克蘭 新竹

延伸閱讀

刑事局反毒電競挑戰賽 除暴特勤隊齊出征

宏碁陳俊聖：樂觀本季PC成長動能

不只偶像...電競也有選秀節目！《LoL THE NEXT》8月正式開播

日本人氣女神代言豪華電競椅 宣傳照「雪乳炸裂」網全歪樓

相關新聞

桃市海湖小公托家園開幕 下午起受理12嬰幼托育抽籤

桃園市公設民營的蘆竹區海湖社區公共托育家園今天中午開幕，由市長鄭文燦主持按鈕啟用，這也是桃園第10個針對2月到2歲嬰幼兒...

東泰高中奪全國高中電競聯賽冠軍 年底赴烏克蘭世界賽

新竹縣東泰高中電競隊近期參加LSC第三屆校園聯賽決賽，再次奪得高中職組冠軍，年底將代表台灣赴烏克蘭參加2020年ISF世...

學音樂的孩子不會變壞！福音機構下鄉免費教

學音樂的孩子不會變壞。愛樂福關懷文創發展協會自2018年起開展「逐夢少年計畫、偏鄉反毒品格音樂營」，深入偏鄉及弱勢地區，...

迷你小學有夠棒 台南玉山國小抱得全國體育大獎

體育署公布109年度獎勵學校體育績優團體及個人獎項獲獎名單，台南市獲得績優學校國中組及國小組、教學傑出個人獎及活動貢獻個...

學生激增 台中旭光國小新建33教室

少子化減班嚴重，台中卻有逆勢成長學校；烏日高鐵重劃區發展快速，移入人口大增，轄區的旭光國小須增建教室，昨動土一口氣新建3...

校園英雄榜／再興學童有愛 捐髮助癌友

「我的頭髮並沒有浪費掉，而是被運用在更有需要的人身上。」台北市再興小學重視品德教育，師長教導孩子行有餘力時，樂於幫助別人...

校園英雄榜／射擊金牌陳俞如 想挑戰亞運

林口高中射擊隊長陳俞如今年6月在全國梅花盃射擊錦標賽高中組拿下金牌、社會組拿下銀牌，不僅如此，學校段考成績都在班上名列前...

許孩子雲端未來 派思客教育團隊舉辦科學夏令營

派思客教育團隊暑假科學營日前圓滿結束，兩天活動包含不插電程式設計邏輯、Scratch 程式設計、3D 列印XYZ 模組應...

台南茄拔國小校長交接 創校百年首位女校長何麗玉

台南市善化區茄拔國小新卸任校長今天交接，卸任校長是第10任校長陳俊吉，新任校長何麗玉是茄拔國小創校百餘年來第一位女性校長...

台中海線國中小冷氣裝設 市議員施志昌為三校爭取經費

台中市議員施志昌今天到順天國中會勘電力改善與冷氣裝設工程，電力改善預計9月完工，冷氣將裝在36間教室，預定年底前完成，兩...

「𠊎講客」不要淪為死背 苗市擬辦生活客語團體競賽

「𠊎講客」運動績優單位上個月頒獎，苗栗縣政府及11個鄉鎮市公所獲獎，其中，縣府甲組優等獎勵金500萬元，乙組優等苗栗市、公館鄉，三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，各獲獎勵金100萬元，獲獎單位規畫獎金用途，苗栗市公所擬創新辦理國小生活客語團體競賽。

台中高鐵重劃區發展快 區內小學一口氣增建校舍33間

台中市烏日高鐵重劃區近年發展快速，台中市長盧秀燕上午為當地的旭光國民小學舉行二期校舍興建工程動土，同時宣布將一口氣為該校增建教室33間，預計兩年完工。

熱門新聞

搶地大戰！清大爭墓地 台科大收眷村

搬離都市換取更大校地 全台僅3所大學完成遷校

板橋準公共化幼兒園爆亂收費 怕留證據竟要家長付現金

擠！市區大學人均校地僅1廁所 公校爭空間墓地也不放過

教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

橫刀奪愛搶建國啤酒場校地？ 北科大喊冤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。