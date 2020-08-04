學音樂的孩子不會變壞！福音機構下鄉免費教

學音樂的孩子不會變壞。愛樂福關懷文創發展協會自2018年起開展「逐夢少年計畫、偏鄉反毒品格音樂營」，深入偏鄉及弱勢地區，免費教孩子玩音樂，避免走上歧途，至今已有超過400名孩童受惠。藝人葉歡今年也共襄盛舉，利用短短6小時教學，就讓孩子演奏出美妙音樂。

愛樂福（I Love）關懷文創發展協會是由福音出版機構「基石音樂」所成立的協會，透過音樂提供偏鄉及弱勢地區的孩童教育和樂齡照顧關懷，希望透過活動辦理以縮短城鄉差距。

基石音樂總監暨愛樂福關懷文創發展協會執行長王澤民表示，每個孩子成長過程都蘊含不同故事，但他們內心的傷不一定會被看到。部分偏鄉孩子學業成績欠佳，可能被家長貶抑，也有人因長期沒自信，接觸幫派、毒品、或中輟，走上歹路。

「適當的關懷是一盞明燈，可以照亮社會黑暗的角落。」王澤民說，愛樂福關懷文創發展協會成立後，特地規畫音樂夏令營「逐夢少年計畫」，由基石音樂的福音老師下鄉教孩子玩音樂，讓他們在音樂中找到自信，在逐夢之路推一把。

「逐夢少年計畫」從2018年起推動，起初與2所國中合作、共42位學生參加，至今年已有16所國中加入合作，超過400個孩子受惠。藝人葉歡今年更特地放下繁忙工作，來音樂夏令營擔任公益大使，陪伴偏鄉及弱勢地區的孩子學樂器。

王澤民強調，他們下鄉不只是進行音樂教學課程，也會關懷孩子的生活和心理狀況，不願放棄任何一個學生。有孩子第一天會以「廢咖」或「廢柴」來自我介紹，但音樂成果發表會那一天，在舞台上多能綻放充滿自信的笑容。但這也是每辦一次音樂夏令營，老師們都很願意自掏腰包補貼經費的原因。