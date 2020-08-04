迷你小學有夠棒 台南玉山國小抱得全國體育大獎

體育署公布109年度獎勵學校體育績優團體及個人獎項獲獎名單，台南市獲得績優學校國中組及國小組、教學傑出個人獎及活動貢獻個人獎。其中偏鄉學校玉山國小以有限資源發展多元化且具特色體育活動，展現推動健康體適能的用心。

市長黃偉哲表示，玉山國小及忠孝國中獲得績優學校獎，而同在玉山國小任教的老師徐子蔚也獲得教學傑出獎，瀛海中學老師劉秋燕則獲得活動貢獻獎。他說，這些殊榮都要歸功於長期來默默耕耘的教師和運動教練的辛苦付出。

教育局表示，玉山國小為偏鄉學校，學生僅23人，為啟發學童體育發展，成立獨輪車、籃球、扯鈴、足球等社團，並發展許多特色體育活動。徐子蔚運用各種資源引導學生，並提供舞台，發展學校本位課程與創新體育課程教學，透過多元化的體育活動推動學生體適能，落實SH150政策，足見對基層體育活動推廣與政策落實相當用心。

忠孝國中為台南的重點體育發展學校，在107及108學年連續獲選為教育部適應體育標竿學校，除積極推動融合式適應體育課程，同時發展以身心障礙及運動能力弱勢學生為主體的Muscle Power融合式健身社團，成立TN適應體育社群，提供教師合作討論的平臺；全校體育教師也都擔任適應體育講師，到其他縣市分享教學經驗，全面落實健體課程素養導向教學。

台南市體育處表示，為活絡動校園運動風氣，除推動各級學校普及化運動，發展學校推展特色化運動，包含樂樂棒球、班際跳繩、大隊接力及馬拉松接力等，希望透過多元化及具有趣味性的體育活動鼓勵學生養成規律運動習慣，並提升學生體適能表現。此外，也建立體育金字塔發展體系，有計畫地發展各校運動社團、體育團隊及基層訓練站，希望以學校教育階段為根基，養成學生運動軟實力，藉以厚植競技運動發展。