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許孩子雲端未來 派思客教育團隊舉辦科學夏令營

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
派思客科學營大合照，參與者包括國立臺中科技大學資訊管理系教授黃天麒（中間直排由前至後）、國立陽明大學國際產學聯盟計畫辦公室主任陳稚均、台中市議員暨科丁聯盟協會台中分會會長羅廷瑋、派思客教育團隊執行長涂弘旻、南台中家扶中心主任暨社工師王金敦。 圖／派思客教育團隊提供
派思客科學營大合照，參與者包括國立臺中科技大學資訊管理系教授黃天麒（中間直排由前至後）、國立陽明大學國際產學聯盟計畫辦公室主任陳稚均、台中市議員暨科丁聯盟協會台中分會會長羅廷瑋、派思客教育團隊執行長涂弘旻、南台中家扶中心主任暨社工師王金敦。 圖／派思客教育團隊提供

派思客教育團隊暑假科學營日前圓滿結束，兩天活動包含不插電程式設計邏輯、Scratch 程式設計、3D 列印XYZ 模組應用以及Webduino 遙控自走車，36位由南台中家扶中心輔導的小學生熱情參與，在派思客教育團隊的專業教練及愛心耐心小隊輔協助下，不僅擁有程式設計的初體驗，更透過團隊合作受科技的力量。

此次科學營的不插電程式設計課程，以圖片式邏輯推理為開端，引導孩童動動腦找出圖片不合邏輯的地方，並透過遊戲建立數理及程式邏輯，進而學習coding 編碼，寓教於樂的活動設計，讓孩童覺得新奇有趣，潛移默化之中，了解coding 編碼的邏輯。

對於耳熟能詳的3D 列印，透過實際動手操作，引導大家利用3D 繪圖軟體（XYZ maker 3DKit）繪畫自己的姓名徽章，再藉由3D 列印機印出，從中了解3D 列印的原理與在各領域的實際應用，啟發創意。

在Scratch部分，教練以實體彈珠台為課程主題，程式則採用簡單易懂的Blockly積木式的程式碼，讓孩童們撰寫完程式後，還能進行競賽活動，增加趣味度。而遙控自走車則透過Webduino 開發套件，讓孩童們能夠不靠繁複的程式語言，即可輕鬆進入物聯網相關領域。

派思客教育團隊成員以國立台中科技大學資訊管理系為主軸，結合有心投入公益及科技教育推廣的跨校系大學生，成員皆為科丁聯盟協會之科丁教練。

兩天的科學營活動，派思客教育團隊投入12 位專業科丁教練進行教學、9 位志工小隊輔協助活動進行，加上國立台中科技大學資訊管理系授黃天麒、教育部國立技專校務發展特色躍升計畫博士舒玉熱情支援，還有謝科丁聯盟協會及國立台中科技大學資訊管理系暨系學會全力相挺，科學營順利圓滿落幕。

雖然派思客教育團隊在二個月籌備期間熬夜爆肝，但團隊都很高興可以幫助家扶孩童學習Scratch，一起腦力激盪創作遊戲，成為新創客，尤其看見他們完成程式設計任務，歡天喜地的雀躍表情，一路走來的艱辛挫折都值得了。

派思客教育團隊指出，雖然經費和資源有限，懷抱著公益與科技教育的熱情，完成這次任務，感謝包含群光電子龍德政、中國人壽孫維惠、木作達人陳俊維、嘉陽高中餐飲管理科魏庄瑜、國立成功大學統計系82 級劉秀琴、國立陽明大學國際產學聯盟計畫辦公室陳稚均等贊助。 這次科學營活動，只是一個開端，派思客教育團隊將會行遍全國，與各縣市的家扶孩童一起建構coding 世界，真正落實科丁聯盟協會「許孩子一個雲端的未來」的宗旨。

派思客教育團隊執行長涂弘旻(右)贈送Scratch彈珠台以及3D列印姓氏鑰匙圈給南台中家扶中心(左)。圖／派思客教育團隊提供
派思客教育團隊執行長涂弘旻(右)贈送Scratch彈珠台以及3D列印姓氏鑰匙圈給南台中家扶中心(左)。圖／派思客教育團隊提供

家扶中心 教育部 物聯網

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