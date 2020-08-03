「𠊎講客」不要淪為死背 苗市擬辦生活客語團體競賽

新竹縣學童表現優異，近期在各項競賽屢獲佳績，竹北國中、中山國小及博愛國小在「109年度全國中小學數位閱讀專題探究競賽」分別拿下1特優及2優等，興隆國小也在中小學科展榮獲生活與應用科學科第1名及物理科團隊合作獎，展現閱讀軟實力及創新思考能力。

2020-08-02 11:48