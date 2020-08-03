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「𠊎講客」不要淪為死背 苗市擬辦生活客語團體競賽
「𠊎講客」運動績優單位上個月頒獎，苗栗縣政府及11個鄉鎮市公所獲獎，其中，縣府甲組優等獎勵金500萬元，乙組優等苗栗市、公館鄉，三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，各獲獎勵金100萬元，獲獎單位規畫獎金用途，苗栗市公所擬創新辦理國小生活客語團體競賽。
苗栗市長邱鎮軍說，客委會主委楊長鎮一次與他、市公所主任秘書邱宏宬等人見面，聊及客語演講、朗讀比賽，可能只要死背，就可以獲得好成績，效果受到侷限，市公所因此發想，100萬元獎金除開設客語認證研習班、補助客語能力認證及格獎勵金，辦理客語推廣相關活動外，今年辦理國小生活客語團體競賽。
構想以班級為單位，每隊6到8人為原則，進行情境生活客語會話 ，如市場買菜、就醫、旅遊、開班會等，日常生活就用的到，此外，團隊比賽激勵講客家話動機，希望形成良性循環，帶動更多人說客語，市公所近日內將邀集學校研商。
另，今年「𠊎講客」獎金用途，縣府規畫營造客語友善環境，辦理客語推廣相關活動，開設客語認證研習班，補助公所開設客語認證研習班，補助縣府各單位辦理客語推廣相關活動、計畫，補助客語能力認證中級、中高級及格獎勵金。
公館鄉公所規畫公所、機關、團體講客家話宣導，補助社區辦理研習，補助客語能力認證及格獎勵金；三義鄉公所規畫營造客語友善環境，辦理客語推廣相關活動，補助學生客語能力認證及格獎勵金；大湖鄉公所辦理客語推廣相關活動，補助客語能力認證及格獎勵金，補助社區開設客語認證研習班，辦理參訪活動；西湖鄉公所規畫辦理客語推廣相關活動，辦理參訪活動，補助學生客語能力認證及格獎勵金。
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