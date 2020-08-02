發展足球運動 桃園今舉行幼兒錦標賽體驗日

桃園市幼兒足球錦標賽體驗日今天上午9時開辦，許多家長帶領孩子們一同到足球場曬太陽、活動筋骨，孩子們都玩得非常開心。張姓小姐表示，一般的足球比賽對孩子來說勝負慾容易過重，體驗日對幼兒來說是再適合不過的活動。

帶孩子來參加足球運動的張小姐說，家中的5歲孩子活潑好動，當初在活動簡介上看到有足球活動時就毅然決然報名，她認為，體驗日活動對孩子較不會造成負擔，反倒還能讓孩子放電，十分讚許這次的活動；陳先生說，現在的小孩都待在家中吹冷氣、看電視，藉由這次的活動讓孩子趁機曬曬太陽、動動身體，非常不錯。

桃園市政府體育局與桃園市體育委員會籌辦幼兒足球錦標賽體驗日，桃園市政府秘書長黃治峯表示，9月5日、9月6日幼兒足球錦標賽將會在台茂廣場舉行，這次特別邀請到桃園市國際男子女子足球隊帶領小朋友體驗，等於是正式比賽的熱身。

談及桃園市在足球運動的推廣，黃治峯指出，中路足球場是3年前斥資4700萬元所建，未來在南昌營區也預計規畫一個國家級的足球訓練中心，另外，中壢體育園區也規畫建置國際級足球場，將來歐洲盃、英超盃那種國際級的足球場將落腳中壢，目前已在進行重劃工作。