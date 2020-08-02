新二代女高中生運用AI 創新改良母親家鄉美食

今年移民署舉辦「2020年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次，在眾多獲選的計畫中，母親來自馬來西亞的新二代女高中生陳翎，成果報告讓人亮眼。就讀景美女中的她，將AI（Artificial Intelligence，縮寫為AI）人工智慧運用於辨識、並創新改良母親家鄉特色料理，讓評審印象深刻，成為五組優選者之一，台北市服務站主任蘇慧雯頒發獎狀及5000元禮券鼓勵。

陳翎的母親來自馬來西亞東北部的吉蘭丹，這裡靠近泰國邊界，料理融合泰式、馬來以及華人美食，形成獨一無二的多元飲食文化。其中米食在吉蘭丹是各族群共同主食，因此也形成各式特色的野菜飯。

陳翎回家鄉的這趟旅程，學到如何製作吉蘭丹傳統美食野菜飯，首先將各類野菜榨成汁，與白米一起烹煮，再配上自製的竹筴魚鬆及椰鬆，最後將成品置於香蕉葉上，香氣令人食指大動。

陳翎說，野菜飯是一道健康又美味的料理，同時也蘊含智慧。在雨季時，當地居民會使用熱性去濕的野菜烹煮米飯；在夏天氣候炎熱時，則會運用涼性的野菜入飯，既養生又安心。

陳翎在這次的探尋之旅，運用AI科技辨識相似的傳統菜餚；野菜拌飯為吉蘭丹特有料理，將當地現有的香草集合成有療效的藥草飯，並混合5、6種新鮮蔬菜，清爽又具療效，而且還會依據氣候調整成分，夏天退火、冬天進補。野菜拌飯製作過程看似簡單，實則複雜，因為其成分調配需多達50種以上的香草，需要豐富的料理經驗與知識才能辨識其組成配料。

陳翎使用YOLO軟體 (You only look once，簡稱Yolo，是物件偵測的類神經網路電腦應用技術，可即時辨識物體類別軟體)，直接在電腦建立資料庫，例如她把拍攝野菜飯及野菜拌飯的影片轉換成照片，並準備了遠、中、近景共600多張照片，標示兩種相似的菜餚去執行辨識區塊，並製作成辨識資料庫，再讓電腦去跑其他辨識照片，經過長時間的電腦訓練運算後，辨識成功率達80%至100%。

陳翎回到台灣後，想到可以製作出屬於台灣特色的野菜飯，順帶推廣母親家鄉的特有料理。雖然以AI掌握了成分的秘密，但在台灣要製作出一模一樣味道的料理相當困難，因為台灣並沒有吉蘭丹土生土長香草、菜。她透過這次的探尋之旅後，靈機一動，不如嘗試融合深具台灣特色的青草食材，烹煮米飯，成為台灣版本的特殊野菜飯，創造嶄新的飲食方式！這種借用不同文化的概念，進行創新改良，讓他獲得評審一致表揚。