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新二代女高中生運用AI 創新改良母親家鄉美食

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
陳翎(左)使用YOLO軟體辨識母國傳統菜餚，父親(右)從旁指導協助。圖/記者廖炳棋翻攝
陳翎(左)使用YOLO軟體辨識母國傳統菜餚，父親(右)從旁指導協助。圖/記者廖炳棋翻攝

今年移民署舉辦「2020年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次，在眾多獲選的計畫中，母親來自馬來西亞的新二代女高中生陳翎，成果報告讓人亮眼。就讀景美女中的她，將AI（Artificial Intelligence，縮寫為AI）人工智慧運用於辨識、並創新改良母親家鄉特色料理，讓評審印象深刻，成為五組優選者之一，台北市服務站主任蘇慧雯頒發獎狀及5000元禮券鼓勵。

陳翎的母親來自馬來西亞東北部的吉蘭丹，這裡靠近泰國邊界，料理融合泰式、馬來以及華人美食，形成獨一無二的多元飲食文化。其中米食在吉蘭丹是各族群共同主食，因此也形成各式特色的野菜飯。

陳翎回家鄉的這趟旅程，學到如何製作吉蘭丹傳統美食野菜飯，首先將各類野菜榨成汁，與白米一起烹煮，再配上自製的竹筴魚鬆及椰鬆，最後將成品置於香蕉葉上，香氣令人食指大動。

陳翎說，野菜飯是一道健康又美味的料理，同時也蘊含智慧。在雨季時，當地居民會使用熱性去濕的野菜烹煮米飯；在夏天氣候炎熱時，則會運用涼性的野菜入飯，既養生又安心。

陳翎在這次的探尋之旅，運用AI科技辨識相似的傳統菜餚；野菜拌飯為吉蘭丹特有料理，將當地現有的香草集合成有療效的藥草飯，並混合5、6種新鮮蔬菜，清爽又具療效，而且還會依據氣候調整成分，夏天退火、冬天進補。野菜拌飯製作過程看似簡單，實則複雜，因為其成分調配需多達50種以上的香草，需要豐富的料理經驗與知識才能辨識其組成配料。

陳翎使用YOLO軟體 (You only look once，簡稱Yolo，是物件偵測的類神經網路電腦應用技術，可即時辨識物體類別軟體)，直接在電腦建立資料庫，例如她把拍攝野菜飯及野菜拌飯的影片轉換成照片，並準備了遠、中、近景共600多張照片，標示兩種相似的菜餚去執行辨識區塊，並製作成辨識資料庫，再讓電腦去跑其他辨識照片，經過長時間的電腦訓練運算後，辨識成功率達80%至100%。

陳翎回到台灣後，想到可以製作出屬於台灣特色的野菜飯，順帶推廣母親家鄉的特有料理。雖然以AI掌握了成分的秘密，但在台灣要製作出一模一樣味道的料理相當困難，因為台灣並沒有吉蘭丹土生土長香草、菜。她透過這次的探尋之旅後，靈機一動，不如嘗試融合深具台灣特色的青草食材，烹煮米飯，成為台灣版本的特殊野菜飯，創造嶄新的飲食方式！這種借用不同文化的概念，進行創新改良，讓他獲得評審一致表揚。

移民署新住民及其子女海外培力計畫，已培育許多擁有多元文化背景的新二代，並持續鼓勵新二代利用寒暑假回到父或母的母國，進行文化、語言的探索學習。這次寒假海外培力計畫已於7月25日在內政部全球資訊網、移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網（http://ifi.www.immigration.gov.tw）及活動臉書粉絲專頁辦理線上成果發表，歡迎民眾一同上線觀看這些回鄉的新住民及新二代，如何感受自己的故鄉，學到多元文化及經驗，將來貢獻台灣。

陳翎將YOLO軟體設定判讀菜餚，經長時間電腦訓練對比，辨識成功率達80%至100%。圖/記者廖炳棋翻攝
陳翎將YOLO軟體設定判讀菜餚，經長時間電腦訓練對比，辨識成功率達80%至100%。圖/記者廖炳棋翻攝
陳翎簡報指出，Yolo是物件偵測的類神經網路電腦應用技術，可即時辨識物體類別軟體，做成母國菜餚資料庫以供比對。圖/記者廖炳棋翻攝
陳翎簡報指出，Yolo是物件偵測的類神經網路電腦應用技術，可即時辨識物體類別軟體，做成母國菜餚資料庫以供比對。圖/記者廖炳棋翻攝
移民署海外培力計畫優選者陳翎(左)由移民署臺北市服務站主任蘇慧雯(右)頒發獎狀及5000元禮券給予鼓勵。圖/記者廖炳棋翻攝
移民署海外培力計畫優選者陳翎(左)由移民署臺北市服務站主任蘇慧雯(右)頒發獎狀及5000元禮券給予鼓勵。圖/記者廖炳棋翻攝
陳翎在母國市場尋找各種野菜並拍照。圖/記者廖炳棋翻攝
陳翎在母國市場尋找各種野菜並拍照。圖/記者廖炳棋翻攝
為了完成計畫，陳翎(左)拍攝600多張母國野菜等菜餚照片。圖/記者廖炳棋翻攝
為了完成計畫，陳翎(左)拍攝600多張母國野菜等菜餚照片。圖/記者廖炳棋翻攝

移民署 新住民 馬來西亞

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