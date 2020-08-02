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竹縣全國數位閱讀探究競賽奪1特優2優等 科展4作品獲獎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北國中4名學生組隊探究AI人工智慧發展，榮獲全國數位閱讀專題探究競賽特優。 圖／新竹縣政府提供
竹北國中4名學生組隊探究AI人工智慧發展，榮獲全國數位閱讀專題探究競賽特優。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣學童表現優異，近期在各項競賽屢獲佳績，竹北國中、中山國小及博愛國小在「109年度全國中小學數位閱讀專題探究競賽」分別拿下1特優及2優等，興隆國小也在中小學科展榮獲生活與應用科學科第1名及物理科團隊合作獎，展現閱讀軟實力及創新思考能力。

縣長楊文科表示，108年課綱素養及數位閱讀時代來臨，相當注重孩子閱讀理解與思考探究能力，科展則將科學教育推動向下札根，而新竹縣科學教育在現有的良好基礎下，將正向循環持續發酵形成中小學科學研究風氣，從過程中培養學生團隊合作，激發對科學探究的興趣與獨立研究的潛能。

拿到特優的竹北國中，由學生薛郁蘭、郭盈婕、蔡羽涵、蔡丞甯4人組隊，探究AI人工智慧發展，校長劉安倫表示，透過課程設計將數位學習與探究融入各領域課程，教導學生上網搜尋資料技巧，判斷並整合資訊。

中山國小參賽學生李宜襄說，利用3C產品學習，才知道平板不僅能玩遊戲、看影片，還可以自主學習，小組討論合作；博愛國小參賽學生田密說，透過比賽，學到如何善用數位找出可信的資料，是面對網路發達時代的重要技能。

而此次科展新竹縣薦送6件參賽作品中，即有4件作品獲獎，其中興隆國小榮獲生活與應用科學科（二）第一名及物理科團隊合作獎，自強國中榮獲數學科第三名，東興國中榮獲生活與應用科學科（一）佳作，成功國中學生陳芷儀則獲選博通獎備取代表。

教育處表示，此次科展增設一組特別獎博通大師國際獎，僅有國中一年級學生能報名參加，參賽選手必須全程以英語說明及詢答，正取者可獲得全額補助赴美國參加為期一周的博通大師國際營隊，此獎項只遴選出正取一名，備取一名，陳芷儀能獲選為備取代表，相當不容易；科展是培養學生科學素養的重要途徑，期望竹縣在明年的全國科展中再創佳績。

此次科展增設一組特別獎博通大師國際獎，正取者可獲得全額補助赴美國參加為期一周的博通大師國際營隊，功國中學生陳芷儀則獲選備取代表。圖／新竹縣政府提供
此次科展增設一組特別獎博通大師國際獎，正取者可獲得全額補助赴美國參加為期一周的博通大師國際營隊，功國中學生陳芷儀則獲選備取代表。圖／新竹縣政府提供
此次科展新竹縣薦送6件參賽作品中，即有4件作品獲獎，其中興隆國小榮獲生活與應用科學科（二）第一名。圖／新竹縣政府提供
此次科展新竹縣薦送6件參賽作品中，即有4件作品獲獎，其中興隆國小榮獲生活與應用科學科（二）第一名。圖／新竹縣政府提供

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