助新住民融入台灣 蘇澳海事鄭翠玄獲青少年志工獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
宜蘭縣蘇澳海事高三生鄭翠玄協助在台新住民，獲第20屆「保德信青少年志工菁英獎」的最高榮譽「親善大使獎」。本報資料照片
宜蘭縣蘇澳海事高三生鄭翠玄協助在台新住民，獲第20屆「保德信青少年志工菁英獎」的最高榮譽「親善大使獎」。本報資料照片

第20屆「保德信青少年志工菁英獎」今舉行頒獎典禮，主辦單位表示，從全台3300多名報名者中選出30名傑出青少年志工，他們熱忱且多元的服務行動，充分展現台灣青少年對土地、對社會的關懷。新北市國三自學生黃柏實、宜蘭縣蘇澳海事高三生鄭翠玄今年獲最高榮譽「親善大使獎」。

鄭翠玄出生越南，兩年前歸化中華民國國民。主辦單位表示，她因幼年時曾體認生活艱辛，來台後除努力學習中文，也展開弱勢關懷服務，照顧身障孩童、協助弱勢學童進行課後輔導，並與同學共同設計桌遊，鼓勵逾百名小朋友響應保護海洋行動。

鄭翠玄也不忘協助在台的新住民朋友，積極參與移民署宣導疾病防治及法律諮詢與調解服務，更與婦幼協會共同出版刊物，將台灣文化、法律及在地風情等內容整理翻譯，希望幫助新住民順利融入台灣生活。

主辦單位說，黃柏實受母親擔任圖書館美語導讀志工的啟發，自幼擔任圖書志工，也長期投入環保、弱勢關懷等多元服務領域。他在12歲時號召夥伴成立青年志工團，透過軟實力培力計畫，將口語表達、思辨能力及團隊合作等課題融入互動學習課程中，幫助青少年拓展學習視野。

黃柏實也運用自身美語專長，創設美語教學影音頻道，分享學英語的妙方，協助導覽服務、擔任公益活動翻譯，也以繪圖專長製作「寄居蟹」繪本及一系列LINE貼圖，推廣海洋保育及生態永續的重要性。

新住民 移民署

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