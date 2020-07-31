記錄傑出校友李登輝貢獻 淡水國小擬列課程

前總統李登輝辭世，故鄉新北市府今天中午開始下半旗3天。市長侯友宜表達不捨，也為其對台灣民主貢獻，為國家努力付出深表感謝。母校淡水國小計畫將其貢獻融入社會領域課程。

李登輝是在1923年日治時期的台北州淡水郡三芝庄埔坪村「源興居」出生，也是改制後現在的新北市三芝區。他曾就讀淡水公學校（台灣人子弟就讀的小學）、淡水中學，都與新北市有濃厚的淵源。

李登輝在台灣省主席、副總統、總統任內，經常關心新北升格前的台北縣地方建設，常回三芝老家源興居與親友族人互動。在淡水國小90週年校慶、100週年校慶時，他都以傑出校友身分，回到母校慶祝。

淡水國小校長吳惠花今天接受中央社記者訪問表示，對李登輝辭世表達不捨，已與淡水國小同窗會（校友會）聯繫，將在暑假備課期間研擬社會領域課程的延伸教材，記錄李登輝為台灣民主運動的貢獻。

吳惠花表示，淡水國小成立至今124年，她翻閱校史知悉，李登輝在民國85年5月26日參加淡水國小百週年校慶時，接受頒贈「傑出校友」獎牌，也為「百年樹人」紀念碑揭幕。

她說，李登輝當時勉勵學弟妹要為台灣這塊土地奉獻心力。校方將以延伸教學告訴學生，曾有總統出身的學長，每個人透過認真學習，都有機會貢獻別人。

市長侯友宜今天主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第77次應變會議後接受聯訪表示，對李登輝的家屬致上最深沉的哀悼，也對李登輝為台灣民主的貢獻，以見證人的身分深表感謝。

市府大樓的國旗與新北市旗，中午開始已下半旗，但市府旁的稅捐稽徵處下半旗錯誤，幾乎是下降到旗桿的一半。

市府民政局地方行政科表示，已通令各機關下半旗3天。依「國旗下半旗實施辦法」，下半旗時，應先將國旗升至桿頂，再下降至旗身橫長2/1處。下半旗時，與國旗並列懸掛之旗幟，其高度不得高於國旗。民政局會告知稅捐處改正下半旗的高度。