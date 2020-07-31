有歡笑、淚水的學習路 伊甸「慢飛天使」畢典有洋蔥

世界衛生組織指發展遲緩兒童（慢飛天使）的發生率約6至8%，但有的家長對孩子發展遲緩現象沒有警覺性，甚至受老輩「大隻雞晚啼」的觀念，錯過3歲前的黃金治療期；伊甸基金會今天在東港早療中心為6名發展遲緩兒舉辦人生第一個畢業典禮，畢業生「阿樂」的父親激動說：「進步速度雖緩慢，但我們看得見希望」，也提醒家長發現幼兒有發展遲緩現象，要盡早做篩檢。

6歲的「阿樂」篩檢時發現有發展遲緩合併自閉症，剛送到東港早療中心時，因不適應新環境經常哭鬧，經過3年多的早期療育，不僅情緒趨於穩定，認知能力也大幅提升；早療中心舉辦親子活動，務農的父母都會放下工作陪伴孩子，今天的畢業典禮也不例外，特別要感謝老師的照護，「在3年的復健、學習的路上，一路走來有歡笑、有淚水，孩子已展開膀臂，準備翱翔下個學習的里程」。

罹患罕見疾病愛伯特氏症的位畢業生「琪琪」，頭部畸形，手及腳部指頭黏在一起，彷彿長了蹼，動了多次手術。3歲到早療中心時原生活無法自理，舉凡喝水、吃飯、刷牙都需旁人協助，現在生活自理能力和智力成長迅速，能自己喝水、吃飯、刷牙，還會協助同學刷牙；看到女兒穿上畢業袍領到畢業證書，她的父母激動、喜悅的表情全寫在臉上。

為了幫慢飛天使加油打氣，屏東縣副縣長吳麗雪擔任特別嘉賓頒發畢業證書，她說，發展遲緩兒的療育成長之路就像一場馬拉松比賽，雖然漫長，但只要有社會大眾及家人支持與陪伴，一起打拼黃金療育期，就能在自己的人生舞台上發光；也邀請民眾響應「弱勢兒童服務計畫」，幫助更多慢飛天使邁向未來的成長之路。

伊甸東港早療中心說，早期早期療育，可讓遲緩的現象改善；通常7個月大不能坐、8個月大不會爬、1歲6個月不會走、2歲無法語言發音，都可能代表孩子的發展遲緩，需進一步評估及檢查，透過動作評估及語言發展評估，了解孩子的狀況，再針對需要矯正部份提供協助及指導，黃金治療期在6歲學齡前最佳。