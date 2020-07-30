落榜被父逼發「沒上建中」傳單500張…壓力大到拔髮 1.4萬網友看哭

國中會考已於7月8日放榜，今年共14萬2962名考生報名，錄取率98.88％再創新高，但仍有1600人落榜。臉書粉專Bigtan_bitch收到一名曾落榜建中的學生投稿，訴說台灣有著升學主義觀念的父母，為孩子帶來多沉重的壓力，字字血淚也引起廣大網友的共鳴，貼文破1.4萬人按讚。

Bigtan_bitch「大坦誠」表示投稿的學生暱稱「牛頓」，現在已經是明星高中學生，文章是他聽當事人（牛頓）所述而寫成的，「所以不用看文筆認人了，獻給所有拚命努力、卻還是忍不住落下眼淚的考生們。考完後，這個夏天也快結束了。好好的享受暑假吧！真的，辛苦了」。

「大坦誠」分享一名學生親身經歷的故事。圖／「大坦誠」授權提供

「牛頓」是當事人國中時幫自己取的綽號，因為偉人牛頓曾說：「如果我能看得更遠，那是因為站在巨人的肩膀」，此外，由於當事人未成年，大坦誠更改小部分資訊，並將校名用同音字代替。

內文提到，會考結束牛頓卻考砸了，「我的人生從『一定可以上健中』墮落成『永遠不能上健中。』家裡不再有熱騰騰的晚餐，我媽會丟給我200元（真的是丟的）要我自己去買，有人打來問我成績，就會像我被車撞死一樣的哭說：我們家底迪真的考得太差了啦」。牛頓的父親甚至會突然進他的房間用力敲他的頭，說他在家等死，「如果不小心哭了，他就會拖我去家門口罰跪」。搞砸會考的好幾個夜晚他都是這樣度過，「有種被雙親遺棄的感覺，但某一個晚我在門口罰跪到睡著，隔天醒來渾身痠痛的醒了過來，忽然覺得他們不再是我的爸媽了」，他也從那時開始習慣性地拔前額頭髮。

牛頓回憶以前爸媽非常呵護他，讓他到處去補習，全科班、鋼琴、扯鈴都補，三餐也一定下廚，不讓他吃外食。他國小是念資優班，國中的成績也固定都是校排1到3名，「我的生活看起來就像是個富家學霸，但我念書的理由其實非常的卑微，因為如果我考差，爸媽就會把我痛打一頓，而且不給我飯吃」。他坦言為了活下來所以死命念書，發現優秀的成績除了可以贏來安逸，還能獲得愛、肯定與讚賞，於是一路拚命念到現在。

他提到，一位他非常喜歡物理老師曾對他們說「只要在健中與北醫女的榮耀之地立足，人生就會一直在榮譽榜的最高位，永遠幸福永遠美滿，去了好的高中就能輕鬆考上好的大學，好的大學給你成功的人生」。他為之嚮往，沒想到卻沒考上，內心也憤恨不平。

更令人難過的是，在牛頓沒上健中後的某天早晨，他爸爸用麥克筆在紙上面寫上：「賀！許牛頓同學沒上健中」，並複印了500張紙，要他去發450張，剩下的50張貼在補習班的榮譽榜，下班還會去幫牛頓跟他的落榜榜單合照「會考後其實已經不用去補習了，但我爸說要幫我這個白癡跟榮譽榜合照，讓我知道自己多可恥」。

他到補習班後遇到三位國二的女生問他為何要發落榜單，他如實吐露原因，其中兩個女生聽完後跟著哭了，其他的國中生也圍過來安慰他，兩位助教了解情況後加入了安慰的行列，還買了麥當勞給他，要他在一旁等爸爸。

到了晚上十點半，牛頓爸爸果真一臉殺氣地到補習班找他，兩位助教和他爸爸吵了起來，「嬌小的女助教和我爸吵到快要打起來，外表憨厚的男助教也一直說我爸這樣犯法。看著這群不熟的人一起對抗我爸，我突然感受到了前所未有的溫暖人情。男助教說他會追蹤我們家，看是我爸先打我，還是他叫警察抓我爸，然後『砰』一聲的把傳單丟到垃圾桶」。

健中落榜的一連串災難，就這樣落幕，幾個月後牛頓成為高中生，他父母也慢慢地會和他說話，他回到補習班跟助教們道謝時，發現補習班門口再也沒有榮譽榜，後來得知原來那晚後一名考上健中的同學和其他學生一同要求主任別再貼榜單。助教告訴他，真正打動主任的是那個健中生說的話：「我自己是健中生都不能保證我一定會很幸福了，為什麼你們可以用榮譽榜預言我們會過得很幸福呢？」

貼文一出，立刻引發網友紛紛留言「這故事不會落幕，真實存在社會很多角落」、「我今年才聽說耶！沒考上新竹的第一志願，但有上第二志願，家長立馬刪光fb上小孩的炫耀文，然後把小孩送去住宿私中了！」、「為小孩流淚，也為這類型的父母感到悲哀，他們的人生一定很狹隘才會覺得成功的路只有一種」、「不能理解為什麼有人這樣羞辱自己的孩子？還好牛頓周遭有很多人善意扶持」。

也有許多人分享相同的經歷「看到哭了，我也曾是落榜生，懂那種煎熬與痛苦」、「這文章讓我想起兩週前考完試後，班上有位小二很乖的女孩，大腿裙子掀起來，滿是瘀青瘀血（棍子打的），ㄧ問之下才知道，因為她期末考國語99分，數學93分（學校班級平均92），媽媽覺得沒有200分太爛，少ㄧ分，打五下，共40下，分四天打，沒有血緣關係的老師我，十分心痛，為什麼親生的妳打得下手？」、「我覺得自己好幸運，考高中時我也和作者一樣，沒上第一志願，覺得彷佛世界末日，有如作者心情，很想了了。但家父卻安慰我說：好學校也會差的學生，差的學校亦有好學生。要我持續努力、不斷上進！」