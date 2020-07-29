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南部12所明星高中組聯盟 提升資訊能力拉近南北差距

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中資訊社結合南部12所明星高中資訊社成立聯盟，要提升南部學生資訊能力，上周六參加教育部「台灣好厲駭」培訓課程。圖／南一中提供
台南一中資訊社結合南部12所明星高中資訊社成立聯盟，要提升南部學生資訊能力，上周六參加教育部「台灣好厲駭」培訓課程。圖／南一中提供

台南一中資訊社結合南部12所明星高中資訊社成立聯盟，要提升南部學生資訊能力，上周六參加教育部「台灣好厲駭」培訓課程。圖／南一中提供
台南一中資訊社結合南部12所明星高中資訊社成立聯盟，要提升南部學生資訊能力，上周六參加教育部「台灣好厲駭」培訓課程。圖／南一中提供
南一中應屆畢業生李泓均是以特殊選才錄取成大資工系，他與同學感受到北部常有台大等學校辦資訊營隊，南部卻無這樣的優勢，最近結合嘉女、嘉中、南女、雄女、雄中共12所明星高中資訊社成立聯盟，由南一中提供場地，定期辦理課程研習和聚會，提升資訊能力，帶動南部學生的競爭力。

李泓均表示，兩年多來經常到北部參加資訊營隊與比賽活動，也深刻發現南北學生在資訊能力、資源上有很大落差；像活動都辦在北部，南部學生每次參加，除了花錢還要花時間，因此結合南部地區高中資訊社，以聯盟的方式，透過培訓課程，提升南部學生整體資訊能力。

培訓課程主要為資訊安全與演算法，預期每兩周1次培訓課程。李泓均說，已向南一中提出「南台灣高中生資訊社群計畫」，並獲得學校大力鼎助，提供培訓場地。上周六教育部的台灣好厲駭計畫就在南一中舉辦培訓課程，12所高中資訊社學生都來參加，由台灣好厲駭成員李泓均擔任講師，講授資訊安全入門作業系統Linux，也使南台灣高中生資訊社群成形。李泓均表示，未來除了台灣好厲駭成員會來授課外，南一中資訊社老師也會來指導。

嘉中學生翁華駿表示，如果南北資訊教育的落差是道鴻溝，我們願做那道鴻溝上的橋梁。台南女中學生鄭琇文說，希望藉著這個計畫能幫助更多對資訊有興趣的南部學生學習，提供更多相關資源，以消除南北學習資源差距為目標。

南一中團書館主任高英耀表示，有人認為，現在網路這麼發達，資訊應無南北差距，事實上不然。網路學習和面對面教學有差別，若只從網路上找資料學習，雖然看到很多內容，卻往往得不到解答；像台大資訊、清大資工每年辦的「資訊之芽」營隊就都滿招，反觀南部就沒有這種營隊，資源相對不足。南一中校長廖財固表示，欣喜學生為了提升南部學生資訊能力而提出這一計畫，學校除樂觀其成，也會大力贊助。

這12所聯盟成員是台南一中、台南女中、興國高中、家齊高中、台南高工、新化高中、嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、高雄中學、高雄女中、鳳山高中的資訊社。

南一中 嘉義 台大

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