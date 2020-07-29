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109學年校長就職典禮 林智堅強調要維護孩子受教權

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市109年學年度將有8位新任校長、1位續任校長及1位續任幼兒園園長。圖／新竹市政府提供
新竹市109年學年度將有8位新任校長、1位續任校長及1位續任幼兒園園長。圖／新竹市政府提供

暑假後將迎來新學年，新竹市109年學年度將有8位新任校長、1位續任校長及1位續任幼兒園園長，另外，虎林國中校長鄭明谷、華德福實驗學校校長王美珍退休，新竹市長林智堅今出席109學年度校長就職典禮，他強調，期望每位上任校長都能遵守「三不一要」，絕不營私舞弊、絕不包庇隱匿、絕不鋪張浪費，將孩子利益置於個人利益之上，杜絕校園憾事再次發生，給孩子安全受教環境。

新竹市教育處今舉辦109學年度校（園）長就職典禮，林智堅說，今年竹市教育界發生遺憾事件，讓他非常自責難過，為避免任何遺憾再次發生，他語重心長叮囑每一位校長應嚴守「三不一要」，絕不營私舞弊、絕不包庇隱匿、不要鋪張浪費，希望校長切記並以身作則，老師們也同樣遵守，才能讓家長放心，也給孩子更安全受教環境，並將孩子利益置於個人利益之上，學校需求應該以學生為出發點，請校長老師一定要嚴守並身體力行。

新竹市109年學年度，香山高中新任校長為洪碧霜、虎林國中新任校長謝大才、三民國中新任校長為丁淑觀、培英國中新任校長為潘致惠、竹光國中新任校長為彭元豐、新科國中新任校長為林燕玲、內湖國中新任校長為劉惠芬、華德福實驗學校新任校長為張慧媛，另外，光華國中由校長宋雨親續任，新竹市立幼兒園由園長彭欣怡續任。

華德福實驗學校退休校長王美珍說，新竹華德福實驗學校曾有名轉學生，情緒不穩常自傷，有次學生情緒爆炸後她默默陪伴，才首次聽到孩子親口說，在歷經最愛他的爺爺過世後他的害怕無助，很想自傷去找爺爺，她才因此啟動適切的措施引導，學生也逐漸穩定。

香山高中新任校長洪碧霜曾任國中校長7年，校內曾有一名從私校轉來的學生，因成績不好，常被前所學校老師罵垃圾，她當時反問學生，「是讀書料嗎？」學生答可以，她因此鼓勵學生，對方也下定決心，即使每天步行通勤超過1小時，都能準時7點以前到校自主學習，之後如願考上新竹中學，成功翻轉過去被貼上的壞學生標籤。

新竹 幼兒園 林智堅

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