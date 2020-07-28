平溪偏鄉學子聯合美展 展書法版畫、彈古箏

平溪區菁桐礦業生活館今(28)日結合平溪區菁桐、平溪、十分三所國小師生們的美術作品聯合辦展，除展出書法、版畫、速寫，甚至布袋戲人偶外，還有平溪國小古箏演出，讓開幕儀式更添古典人文，並見證偏鄉學子無限的藝術才能。

平溪國小校長鄭益堯表示，平溪美展是平溪區三所國小學師們一學年來的成果展現，不僅分為平面、立體等美術表現形式，不同年齡間的作品也可看出童趣和認真細膩，而開幕式由平溪國小帶來的古箏演奏表演，是這一學年新進的三年級班導帶給偏鄉學生的學習資源，尤其是可愛的小蘋果歌曲，在古箏樂聲襯托下，既典雅又獲得孩子們的喜愛。

十分國小校長利一奇表示，音樂及美術作品都是藝術展現，孩子們介紹起這學年美術課的學習成果，都興致盎然，包括動物布袋戲偶、典雅楷書書法、一首歌時間的同學速寫等，新的一年學生們嘗試新才能，成果看起來有的超齡、有的童趣，需要參觀者敞開想像力用心體會。

菁桐國小校長翁俊生表示，今(28)日熱情剪綵合影後，平溪美展正式展開，一直到8/30結束，民眾來到菁桐走走時，不妨前來菁桐礦業生活館，參觀偏鄉地區的孩子們對藝術才能的發揮，還能在櫃台拿到板畫明信片，孩子們的藝術想像力帶回家。